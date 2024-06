La 36e édition du festival d'humour Morges-sous-Rire se tient du 9 au 15 juin prochain. Pas moins de 28 spectacles sont programmés au Théâtre de Beausobre, au Cube ainsi que sur la nouvelle scène de la Paille. Cette année, l'invité du gala, intitulé «Le Bon Soir», est «le plus suisse des humoristes français» David Castello-Lopes, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Le Théâtre de Beausobre à Morges (VD) accueillera une partie des 28 spectacles de la 36e édition du festival d'humour Morges-sous-Rire (archives). ATS

ATS

David Castello-Lopes est bien connu pour titiller les Suisses. A travers des vidéos sur les clichés helvétiques sur le ton de l'absurde, il est non seulement entré dans les foyers romands mais aussi dans le coeur du public. Le 14 juin à Beausobre, l'humoriste sera mis sur le devant de la scène «sans ménagement et dans l'ignorance la plus totale dans une ambiance 'late show'».

Il se prêtera au jeu de Forma et Blaise Bersinger, le duo aux commandes de la soirée de gala, épaulé par une dizaine de signatures suisses de l'humour, dont Thomas Wiesel et Jessie Kobel. «Ces amis humoristes suisses lui imposeront toutes sortes d'improvisations, de gags et de défis pendant près de deux heures. La soirée promet un mélange de genres aux punchlines bien aiguisées et une bonne dose d'autodérision», assurent les organisateurs.

Avec Michel Boujenah

Cette année encore, le festival d’humour morgien promet une affiche «mordante». Les stars françaises ne manqueront pas. Michel Boujenah (11 juin) avec «Adieu les Magnifiques» présentera un spectacle avec lequel il clôt la saga théâtrale qui a vu naître ses trois personnages fétiches de juifs tunisiens débarqués en France. Seront également à l'affiche, Jarry (10 juin), Caroline Vigneaux (12 juin), Marianne James (13 juin) ou encore Guillermo Guiz (15 juin).

Du côté suisse, Brigitte Rosset et Marc Donnet Monnay joueront la pièce «On ne se mentira jamais» (11 juin), tandis que Joseph Gorgoni (12 juin) fera son retour avec le spectacle «Transplanté», sans oublier Thibaud Agoston (13 juin) et Laura Chaignat (14 juin).

www.morges-sous-rire.ch

sj, ats