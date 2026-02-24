Pas moins de 100 concerts gratuits viendront enrichir la programmation payante du Cully Jazz dans le cadre du Festival OFF. Talents émergents, jazz traditionnel, explorations sonores et DJ sets éclectiques sont ainsi à découvrir, du 10 au 18 avril.

La scène du Beach Club Vaudois BCV proposera sept concerts gratuits en début de soirée ou dans l'après-midi dans le cadre du 43e Cully Jazz Festival (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le programme OFF présentera un panorama diversifié de la dynamique relève helvétique», résument les organisateurs mardi dans un communiqué. Ce populaire volet du festival pourra par ailleurs compter cette année sur un nouveau caveau baptisé «La Justice». «La chanteuse IVANNA et ses morceaux pop et soul, imprégnés des influences de ses origines arméniennes, ou encore le dispositif solo batterie-voix aux textures organiques et digitales du tessinois Tam Bor figurent parmi les concerts à ne pas manquer», selon le document.

La Plateforme RTS servira de vitrine aux nouveaux talents musicaux suisses, comme LADY O ou Coco Elane. Les amateurs de jazz contemporain, New Orleans, swing ou encore improvisé devraient trouver leur bonheur dans les différents caveaux participants. Le jazz manouche sera quant à lui à l'honneur sur le bateau La Venoge.

Multiples ateliers

Plusieurs activités destinées à tous les âges permettront par ailleurs de «découvrir la musique autrement». Des balades musicales ainsi que des ateliers de création de musique électronique auront lieu dans ce cadre. Les plus jeunes pourront participer à des ateliers d'éveil musical ou de body percussion, ainsi qu'à une chasse au trésor musicale.

Le programme des 36 concerts payants de la 43e édition du Cully Jazz Festival a été dévoilé à la mi-janvier. Melody Gardot, Richard Galliano, Fatoumata Diawara, Tony Ann, Anouar Brahem, Theo Croker ou encore Emily Loizeau figurent parmi les têtes d'affiche.