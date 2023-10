Le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) revient pour une 22e édition. De mercredi à dimanche, le festival lausannois propose de découvrir un «condensé d'exquises dissonances».

Un documentaire retrace les origines de The Birthday Party, le premier groupe de Nick Cave (Archives). ATS

Le programme invite à l'exploration hors des sentiers battus. Au menu: 93 courts et longs métrages, dont 40 en compétition internationale, 22 performances musicales ainsi que plusieurs projets pluridisciplinaires, des workshops et une exposition.

Ovnis en Belgique

«The Belgian Wave» ouvrira les feux mercredi. Le film, projeté en présence de son réalisateur Jérôme Vanderwattyne, conte une enquête paranormale sur une mystérieuse disparition de journalistes et des invasions d'ovnis dans la Belgique des années 90.

En compétition, cinq longs métrages seront présentés en première suisse. Et 35 courts métrages «donneront à voir des mondes hypnotiques, à décrypter des narrations malmenées, à s'interroger sur l'identité et l'acceptation», écrivent les organisateurs.

Cinéma panoramique

Le festival propose aussi six cinéramas, un ancien procédé de cinéma panoramique. L'un décortiquera l'étrange culte voué à l'acteur Bruce Lee après sa mort. Un autre mettra en lumière les films surréalistes du cinéaste hongrois Attila Janisch. Un autre encore s'intéressera aux productions érotiques dans une Grèce sous dictature.

Cinq documentaires complètent la programmation cinématographique. En première suisse, «Mutiny in Heaven: The Birthday Party» retrace les origines du premier groupe du chanteur Nick Cave.

Aussi des sons décalés

La partie sonore du LUFF se déroulera dans la salle des Fêtes du casino de Montbenon. Lise Barkas fera un usage non conventionnel d'instruments archaïques. Duo originaire de Brighton (GB), Human Leather mêlera cris et rythmes binaires. Jon The Dog dialoguera avec son «chien» en jouant de l'harmonium.

Vendredi, la performance électroacoustique de Tarab trouvera sa matière première dans des «déchets sonores» récoltés le jour même. Le chercheur donnera également un workshop sur la relation entre objet, espace et son, annonce un communiqué.

Plusieurs artistes, dont le duo finlandais An Tul et le clown-alien venu de Russie Fake Trailers, sont à l'affiche du OFF, la partie gratuite du festival. Pour la première fois, une jam noise sera proposée, soit un atelier participatif qui permettra à ceux qui le souhaitent d'improviser ensemble.

ll, ats