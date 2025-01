DOSSIER - Sur cette photo d'archive d'août 1922, Marcus Garvey est montré en uniforme militaire en tant que « président provisoire de l'Afrique » lors d'un défilé le jour de l'ouverture de la Convention annuelle des peuples noirs du monde le long de l'avenue Lenox dans le quartier de Harlem à New York. Dimanche, le président Joe Biden a gracié à titre posthume le nationaliste noir Marcus Garvey, qui a influencé des dirigeants comme Malcolm X et a été condamné pour fraude postale dans les années 1920. Il a également gracié le militant des droits des immigrés Ravi Ragbir et le défenseur de la réforme de la justice pénale Kemba Smith Pradia. (AP Photo/File)

KEYSTONE