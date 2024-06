Lait de yak fermenté et boudin à base de sang de ruminants étaient au menu des nomades mongols de l'âge du bronze. C'est ce que montre une étude internationale dirigée par l'Université de Bâle, publiée dans la revue Scientific Reports.

Les scientifiques supposent que du sang était recueilli dans les chaudrons lors des abattages pour fabriquer des boudins – une pratique similaire aux coutumes culinaires actuelles en Mongolie. imago images/alimdi

ATS

Les archéologues découvrent régulièrement des chaudrons métalliques datant de l'âge du bronze, disséminés dans la steppe eurasienne. Mais leur utilité exacte n'était pas claire jusqu'à présent.

Selon cette nouvelle étude, les nomades mongols y collectaient le sang des animaux abattus, probablement pour la production de saucisses. Ils pourraient également y avoir fait fermenter du lait, notamment de yak.

L'équipe dirigée par Shevan Wilkin de l'Université de Bâle a effectué des analyses complètes de protéines sur deux chaudrons métalliques découverts en 2019 par des bergers dans le nord de la Mongolie, parmi d'autres artefacts. Selon la datation au radiocarbone, les chaudrons datent de la fin de l'âge du bronze, il y a environ 2700 ans.

Le sang animal dans l'alimentation

Dans les marmites, les chercheurs ont identifié des restes de sang de ruminants, principalement de moutons et de chèvres. «Plusieurs récits historiques sur les habitants des steppes affirment qu'ils buvaient régulièrement du sang», explique Bryan Miller de l'Université du Michigan (États-Unis), co-auteur de l'étude, cité dans un communiqué de l'alma mater bâloise.

Ces découvertes permettent d'avoir une idée plus claire de la manière dont le sang pouvait entrer dans l'alimentation des habitants des steppes. Les scientifiques supposent que du sang était recueilli dans les chaudrons lors des abattages pour fabriquer des boudins – une pratique similaire aux coutumes culinaires actuelles en Mongolie.

«Ces parallèles avec l'époque moderne, ainsi que des rapports historiques solides sur l'alimentation et les pratiques d'abattage dans la région, suggèrent que le traitement du sang était déjà une partie traditionnelle de la culture alimentaire de la Mongolie», note Shevan Wilkin. La production de saucisses représentait également une méthode de conservation importante chez d'autres peuples des steppes.

En plus des protéines sanguines, des traces de lait, notamment de bovins domestiques et de yaks, ont été trouvées dans les chaudrons. Cela montre que les yaks ont été domestiqués et traits en Mongolie bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant, selon les auteurs.

Le lait pourrait avoir été fermenté dans les chaudrons pour être conservé sous forme de yaourt, mais peut-être était-il également utilisé dans la production de saucisses. Des experts de l'Institut Max Planck de géoanthropologie à Iéna (D) et du Musée national de Mongolie ont également participé à cette recherche.

uc, ats