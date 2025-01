Des chercheurs découvrent des gazouillis cosmiques très loin de la Terre

Des chercheurs ont enregistré pour la première fois des ondes «chorus» loin de la Terre - là où on ne les attendait pas. Cette découverte soulève de nombreuses questions.

Des satellites chargés d'étudier le champ magnétique entre le Soleil et la Terre ont enregistré les ondes chorus. NASA/dpa (Symbolbild)

dpa

Les scientifiques ont détecté des ondes cosmiques sonores à une distance de la Terre qui n'avait jamais été aussi grande. Ces ondes, appelées chorus, ont été captées par quatre satellites lancés en 2015 et chargés d'étudier les champs magnétiques de la Terre et du Soleil, peut-on lire dans un article publié mercredi dans la revue «Nature». Des ondes chorus avaient déjà été enregistrées auparavant, mais jamais à plus de 100'000 kilomètres de distance comme c'est le cas actuellement.

Les ondes chorus sont probablement générées par l'interaction entre les vents solaires et le champ magnétique des planètes. Lorsqu'elles sont converties en signaux audio, elles ressemblent à des chants d'oiseaux aigus. Des antennes radio les ont déjà captées il y a des décennies, notamment dans une station de recherche en Antarctique dans les années 1960. Et deux sondes spatiales américaines ont entendu le chant de la ceinture de radiation de la Terre à une distance inférieure à celle de la découverte qui vient d'être publiée.

Les ondes chorus qui viennent d'être découvertes ont été trouvées dans une région où le champ magnétique de la Terre est étiré, ce que les scientifiques n'avaient pas prévu. «Cela soulève beaucoup de nouvelles questions sur la physique qui pourrait être possible dans cette région», a déclaré la physicienne spatiale Allison Jaynes de l'Université de l'Iowa, qui n'a pas participé à ce travail. «C'est très captivant, très irrésistible», a déclaré Jaynes. «Nous devons absolument trouver plus de processus de ce type».

Des ondes chorus ont également été découvertes à proximité d'autres planètes, dont Jupiter et Saturne. Elles peuvent générer des électrons de haute énergie capables de perturber les communications par satellite. «Elles sont l'une des ondes les plus puissantes et les plus importantes de l'espace», a écrit l'auteur de l'étude Chengming Liu de l'université Beihang dans un e-mail.