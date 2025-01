(ETX Daily Up) – En Chine, des robots humanoïdes vont bientôt affronter des coureurs bien humains dans un semi-marathon organisé à Pékin. L'objectif est de pouvoir tester leur endurance et leur performance au milieu d'un groupe de sportifs plus ou moins aguerris.

Les courses du futur verront peut-être s'affronter une multitude de robots humanoïdes. Generated by OpenAI's DALL·E / ETX Majelan

La capitale chinoise va accueillir en avril 2025 le tout premier semi-marathon au monde ouvert aux robots humanoïdes. Ceux-ci se confronteront à de véritables athlètes, dans une épreuve unique en son genre. Au total, l'événement devrait rassembler près de 12.000 coureurs et quelques robots, venus courir dans le district de Daxing.

Une vingtaine d'entreprises, d'instituts de recherche ou encore de clubs de robotique ont d'ores et déjà été sollicités pour ce projet. Pour pouvoir être homologués pour la course, les robots devront avoir une forme humanoïde et être capables de courir sur deux jambes. Ils devront aussi mesurer entre 50 cm et 2 m de haut, télécommandés ou entièrement autonomes. Ce qui est sûr, c'est que Tiangong, un robot humanoïde développé par le Centre d'innovation en robotique de Pékin, sera bel et bien présent. Sur le papier, c'est aujourd'hui le robot humanoïde le plus rapide au monde, capable d'atteindre une vitesse maximale de 12 km/h.

Cet événement illustre évidemment la volonté de la Chine de mettre en avant tout son savoir-faire en matière de robots humanoïdes. Car la Chine se positionne aujourd'hui comme un véritable leader, aux côtés des États-Unis, dans ce secteur. Aujourd'hui, pour tous les fabricants, l'intelligence intégrée et l'autonomie sont les deux défis à relever pour faire la différence. C'est pourquoi, désormais, de plus en plus de robots sont capables d'apprendre et de s'adapter à différents environnements et à réaliser des tâches du quotidien pour venir en aide tant à des particuliers qu'à des entreprises. Mais tous ne savent pas, encore, courir vite.

