  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ornithologie Eclosion artificielle d'oeufs de gypaètes barbus à Goldau (SZ)

ATS

24.2.2026 - 17:17

Le parc animalier de Goldau (SZ) fait face à des difficultés dans l'éclosion des gypaètes barbus, dont il soutient la réintroduction en Suisse. Ces deux dernières années, il a fait appel à un appareil de couvaison.

Ces deux dernières années, de petits gypaètes barbus ont pu éclore grâce à l'aide de la vétérinaire.
Ces deux dernières années, de petits gypaètes barbus ont pu éclore grâce à l'aide de la vétérinaire.
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 17:17

24.02.2026, 17:27

En 2024 et en 2025, des petits ont commencé à becqueter la coquille de l'oeuf de l'intérieur, mais le processus d'éclosion s'est ensuite arrêté, écrit mardi le Parc naturel et animalier de Goldau. «Sans aide, le petit gypaète barbu ne pouvait pas éclore de manière autonome. C'est pourquoi notre vétérinaire est intervenue et leur a permis d'éclore avec succès», explique le zoologue Pascal Marty, cité dans le communiqué.

Pour ce faire, l'oeuf a été échangé à chaque fois avec un faux que les parents gypaètes barbus Mascha et Hans ont couvé, comme si c'était le leur. Pondu le 29 décembre dernier, le dernier oeuf a été placé dans un appareil de couvaison où il a pu éclore avec l'aide de la vétérinaire. Le petit a ensuite été placé dans le nid à la place du faux oeuf et y a été accepté sans problème par ses parents qui s'en occupent désormais attentivement.

Les gypaètes barbus ont été exterminés en Suisse au début du 20e siècle. Depuis 1991, la fondation Pro Gypaète Barbu réintroduit les oiseaux en Suisse. Jusqu'en 2025, 589 gypaètes barbus éclos à l'état sauvage se sont envolés dans l'ensemble de l'espace alpin, dont 213 jeunes en Suisse. L'an dernier, 26 nichées sont arrivées à terme dans le pays l'an dernier, battant le précédent record de 2023.

Les plus lus

Les 6 points à surveiller du discours sur l'état de l'Union de Trump
Un professeur français soupçonné d'une gigantesque supercherie
Il «fusille» son adversaire à l’arrivée et se fait disqualifier !
La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
Trump pourrait bien pousser l'Islande dans les bras de l'UE