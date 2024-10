(ETX Daily Up) – Nous ne sommes pas les seuls animaux à être sujets à l’anxiété. Les bourdons présentent eux aussi des réactions physiques au stress. Ils seraient notablement plus pessimistes quand ils sont confrontés à une situation anxiogène, selon une étude britannique publiée dans la Proceedings of the Royal Society B.

Une équipe de recherche de l’université de Newcastle (Royaume-Uni) s’est intéressée au comportement des bourdons en situation de stress. Pour ce faire, ils ont appris à ces insectes volants à associer deux couleurs à différents types de récompenses, sous forme de boissons plus ou moins sucrées. Le breuvage le plus mielleux se trouvait dans une salle où la couleur bleu était projetée sur un écran, et celui plus fade dans une autre pièce associée au vert. À force d’entraînement, les bourdons se rendaient systématiquement dans la salle où ils pourraient se délecter de la boisson la plus sucrée.

Une fois cette phase d’apprentissage terminée, les chercheurs ont divisé les bourdons en trois groupes, dont l’un témoin. Les membres des deux premiers groupes ont été placés dans des situations stressantes, contrairement à ceux du groupe témoin. Tous les bourdons devaient ensuite se rendre dans l’une des deux salles auxquelles ils avaient accès, en se basant sur la couleur qu’ils voyaient sur un écran (bleu, vert mais aussi des couleurs plus ambiguës).

Il s’avère que les butineurs qui avaient été soumis à du stress se montraient plus pessimistes que les autres. Ils étaient moins enclins à interpréter les couleurs ambiguës comme étant potentiellement prometteuses. Autrement dit, ils avaient tendance à se rendre dans la salle où se trouvait la récompense la moins sucrée. Les bourdons du groupe témoin, qui n’avaient pas été exposés au stress, se montraient bien plus optimistes dans leurs choix. «Nos recherches suggèrent qu'à l'instar d'autres animaux, y compris les humains, les bourdons peuvent éprouver des états émotionnels lorsqu'elles sont stressées, comme le montre un net penchant pour le pessimisme. Face à l'ambiguïté, les bourdons stressés, à l'instar d'une personne qui voit le verre à moitié vide, sont plus susceptibles de s'attendre à des résultats négatifs», déclare le Dr. Olga Procenko, coautrice de l’étude, dans un communiqué.

Bien que cette étude ait été menée en laboratoire, les chercheurs estiment que leurs découvertes suggèrent que les bourdons pourraient réagir différemment face aux fleurs s’ils sont stressés. Cela pourrait donc affecter leur rôle en tant que pollinisateurs. L’effet du stress sur la cognition et le comportement des bourdons doit toutefois être davantage étudié à l'avenir pour que la communauté scientifique puisse réellement comprendre toute son étendue sur ces insectes rondelets.

