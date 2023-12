Noël est associé à la neige. S'il n'y en a pas à ce moment, on l'attribue souvent au changement climatique. Mais sur le Plateau, les Noëls blancs étaient déjà rares par le passé, comme le montre un coup d'œil sur les statistiques.

Noël reste associé à la neige. Et pourtant... KEYSTONE

Ainsi, sur la période de mesure débutant en 1931, il n'y a pas eu de neige à Noël sur le Plateau six années sur dix, selon les chiffres de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). En Suisse occidentale et du Nord-Ouest, Noël est même resté vert trois années sur quatre, et à Lugano 80% des années.

La dernière fois que les stations météorologiques de Neuchâtel, Zurich-Fluntern et Bâle-Binnigen ont connu un Noël blanc, c'était en 2010. À Berne-Zollikofen, c'est en 2014 qu'il y a eu de la neige pour la dernière fois l'un des jours de Noël.

La situation est logiquement meilleure en montagne. A Davos, il n'y a eu qu'un seul jour de Noël sans neige depuis 1931 (en 2016).

Toujours moins de neige quand même

Il y a malgré tout de moins en moins de neige en Suisse. Selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), il y a ainsi eu jusqu'à 60% de jours de neige en moins au cours des 30 dernières années, selon le lieu et la situation, par rapport aux 30 années entre 1963 et 1992.

Si la Terre continue à se réchauffer comme elle l'a fait jusqu'à présent, il ne neigera plus que tous les 15 ans environ à Zurich à partir de 2050. Les Noëls verts seront également plus fréquents dans les Alpes.

ceel, ats