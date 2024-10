Le nouveau premier ministre nippon Shigeru Ishiba a envoyé jeudi une offrande rituelle au sanctuaire controversé de Yasukuni, considéré par beaucoup comme un symbole du passé militariste du Japon. Il s'est toutefois abstenu de se rendre sur place.

Ce sanctuaire shinto, situé à Tokyo, rend hommage aux quelque 2,5 millions de soldats morts lors des conflits menés par le Japon depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945.

Ce sanctuaire shinto, situé à Tokyo, rend hommage aux quelque 2,5 millions de soldats morts lors des conflits menés par le Japon depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945. Mais il honore aussi la mémoire d'officiers et d'hommes politiques japonais condamnés pour crimes de guerre par un tribunal international après la seconde guerre mondiale.

Des élus et des membres du gouvernement japonais se déplacent régulièrement dans ce sanctuaire, ce qui irrite Pékin et Séoul, la Chine et la péninsule coréenne ayant été le théâtre d'exactions et d'abus commis par des militaires japonais dans la première moitié du XXe siècle.

Plus depuis 2013

Depuis 2013, aucun premier ministre japonais en exercice ne s'est cependant rendu au sanctuaire. La visite cette année-là de Shinzo Abe avait suscité la fureur de la Chine et de la Corée du Sud et des remontrances de la part de Washington, le principal allié du Japon.

M. Ishiba, en poste depuis le 1er octobre, devrait également s'abstenir de se rendre au sanctuaire en personne à l'occasion de la fête de l'automne qui se déroule jusqu'à samedi, a rapporté l'agence Kyodo, citant une source proche du premier ministre.

Le ministre de la santé, du travail et des affaires sociales, Takamaro Fukuoka, a également envoyé une offrande d'arbre «masakaki», a indiqué à l'AFP le porte-parole du sanctuaire.

