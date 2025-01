Le Kosovo et l'AELE ont signé un accord de libre-échange sous l'égide du conseiller fédéral Guy Parmelin mercredi à Davos, après plus de deux ans de négociations. Toutes les parties ont salué le renforcement des liens entre le Kosovo et les quatre membres de l'association.

Cet accord apporte une couche supplémentaire à la longue relation qui lie la Suisse et le Kosovo, a déclaré le conseiller fédéral Guy Parmelin depuis la House of Switzerland. L'accord permet d'éliminer toutes les différences tarifaires, a-t-il déclaré. «Ce démantèlement des droits de douane sera bénéfique pour les entreprises», a déclaré le Vaudois.

L'accord donne aussi une meilleure sécurité du droit pour ceux qui veulent investir au Kosovo, a-t-il dit, tout en soulignant la diaspora importante en Suisse. «Ces gens sont extrêmement bien intégrés à tous les niveaux».

Economie grandissante

Il s'agit d'une étape significative, a déclaré le Premier ministre du Kosovo Albin Kurti, qui a souligné la longue relation qui lie le Kosovo à la Suisse. Il a souligné à quel point l'économie du pays a évolué ces dernières années. Ce qu'ont également constaté les représentants de la Norvège, de l'Islande et le Liechtenstein, membres de l'AELE, qui étaient aussi sur place.

Le secrétaire d'Etat islandais Martin Eyjólfsson a en outre affirmé son soutien pour que le Kosovo, devienne membre du Conseil de l'Europe. Le pays, au statut contesté, est devenu indépendant en 2008. La Suisse le soutient, notamment via Swisscoy depuis 1999.