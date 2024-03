Achat interdit : un professeur d'école secondaire sanctionné

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : La présidente de la Confédération Viola Amherd rencontre ce lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Bruxelles. Le thème principal des discussions sera l'ouverture officielle des négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE). La situation sécuritaire en Europe sera également abordée.

ENERGIE : Le ministre de l'énergie Albert Rösti présente dans la matinée la position du Parlement et du Conseil fédéral sur la loi fédérale pour un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Le projet vise à augmenter rapidement en Suisse la production d’électricité à partir de sources locales comme l’eau, le soleil, le vent ou la biomasse. Un référendum a été lancé contre ce projet et le peuple se prononce le 9 juin.

CANNABIS : L'association Swiss Cannabis Research tient une conférence de presse sur le lancement du plus grand projet-pilote de vente contrôlée de cannabis en Suisse. Celui-ci sera lancé en mai 2024 dans l'ensemble du canton de Zurich.

Vu dans la presse

SANTE : Des centaines de femmes ont utilisé des pilules commandées sur Internet pour avorter chez elles sans assistance médicale. Elles sont plusieurs centaines à avoir fait recours à ce moyen depuis 2021, bien que l'avortement soit légal et anonyme en Suisse, selon une recherche menée par les journalistes alémaniques du groupe Tamedia. Un professeur d'école secondaire a en outre été sanctionné par l'autorité suisse des produits thérapeutiques pour avoir commandé sur Internet 17 kits d'avortement provenant d'Inde. Ce dernier a déclaré avoir voulu aider une connaissance. Bien que l'achat de tels médicaments soit interdit sans ordonnance, une expérience menée par Tamedia sur TikTok montre qu'il est très facile de s'en procurer.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT : La restructuration du Service de renseignement de la Confédération (SRC) fâche une bonne partie des collaborateurs. Environ 80 employés du SRC, qui compte 400 postes à plein temps, se sont adressés au service de médiation du Département de la défense (DDPS) dirigé par Viola Amherd, indique le groupe alémanique CH Media. Contacté, le service n'a pas souhaité s'exprimer, l'affaire étant traitée «de manière hautement confidentielle pour la protection des clients». La restructuration a créé beaucoup d'insécurité au sein du SRC, les membres de la direction ayant été appelés à postuler s'ils voulaient rester en fonction.

ARMEE : Des parlementaires veulent mettre fin au traitement de faveur accordé aux binationaux franco-suisses, qui peuvent choisir dans quel pays faire leur service militaire. La conseillère nationale Stefanie Heimgartner (UDC/AG) a déposé une motion visant à leur serrer la vis, écrivent les titres francophones du groupe Tamedia. Les binationaux devraient aussi accomplir leur service militaire en terres helvétiques ou payer la taxe d'exemption si le service accompli à l'étranger n'est pas équivalent à celui effectué en Suisse. Paris n'exige de ses citoyens qu'une seule journée d'information, contre trente semaines de service en Suisse. Le texte séduit au-delà de l'UDC, des élus PLR et du Centre l'ayant cosigné.

MONNAIE : Il y a aujourd'hui en circulation un quart de billets de mille francs de moins qu'en 2022. Les billets de 100 et 200 francs se font également de plus en plus rares. Un recul aussi important et persistant pendant des mois ne s'était encore jamais produit depuis 2000, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Le nombre de billets de 1000 francs suisses, le billet le plus précieux au monde, avait plus que doublé depuis la crise financière, atteignant 50 millions d'unités. Mais cet argent accumulé est en grande partie retourné à la Banque nationale suisse depuis la suppression des taux d'intérêt négatifs.

FORMATION : La directrice générale de la Haute Ecole Arc, Brigitte Bachelard, va passer la main à la fin de l'année. La Française d'origine, économiste de formation, prendra sa retraite après vingt années passées à la tête de la plus petite des HES romandes, indique Le Temps. La Haute Ecole Arc couvre trois cantons, Neuchâtel, le Jura et Berne. Elle a été créée en 2004, à la suite de la refonte complète de l'enseignement professionnel supérieur en Suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009) : Décès du musicien, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre suisse Toni Leutwiler, alias Tom Wyler. Entre 1945 et 1975, il a composé et arrangé quelque 2000 œuvres, principalement pour la musique symphonique légère, en s'inspirant également du jazz.

- Il y a 15 ans (2009) : La Commission européenne décide d'éliminer définitivement les ampoules à incandescence classiques. Les ampoules à forte consommation d'énergie doivent être progressivement retirées du marché d'ici septembre 2012.

- Il y a 30 ans (1994) : Des représentants des musulmans et des Croates de Bosnie ont signé à Washington la «Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», qui prévoyait la création d'un Etat sur le modèle suisse.

- Il y a 65 ans (1959) : Naissance du réalisateur français Luc Besson ("Nikita», «Léon», «Subway», «Le Cinquième élément").

- Il y a 80 ans (1944) : Douze bombardiers américains, en partie endommagés, atterrissent à l'aéroport de Dübendorf (ZH).

- Il y a 95 ans (1929) : Naissance de l'écrivaine Christa Wolf, souvent considérée comme la plus grande romancière de RDA. Elle est décédée le 1er décembre 2011.

Le dicton du jour

«Brouillard en mars, gelée en mai»

