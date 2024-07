blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

JO-2024 : La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris aura lieu vendredi soir dès 19h30 sur la Seine. La délégation suisse sera emmenée par la tireuse Nina Christen et le spécialiste de VTT Nino Schurter, qui seront les porte-drapeaux.

JO-2024 : La présidente de la Confédération Viola Amherd sera aussi présente lors de la cérémonie d'ouverture. Elle assistera jusqu'à dimanche à plusieurs compétitions dans lesquelles sont engagées des athlètes suisses et profitera de son séjour pour rencontrer diverses personnalités et organisations sportives. Elle terminera sa visite dimanche à la «Maison Suisse», dans les jardins de l’Ambassade suisse, qui présente la Suisse dans sa diversité.

ITALIE : Le «chemin de l'amour» des Cinque Terre rouvre après plus d'une décennie. Le sentier, creusé dans la roche et d'une longueur de 1 kilomètre, est connu pour sa beauté et son accessibilité. Cette promenade romantique est située entre Riomaggiore et Manarola. Elle a été fermée en 2012 à la suite d'un glissement de terrain qui a blessé quatre touristes.

Vu dans la presse

CRIMINALITE : Les attaques de distributeurs automatiques de billets en Suisse sont menées par des réseaux criminels en provenance de France, de Roumanie, de Moldavie, des Pays-Bas ou de Serbie, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Ce sont presque exclusivement des explosifs qui sont utilisés pour effectuer de tels vols, a expliqué l'Office fédéral de la police fedpol.

MANIFESTANTS : Les activistes du climat ne se colleront pas sur les tarmacs des aéroports suisses dans un avenir proche, a déclaré une porte-parole du mouvement Act Now au Blick. Selon elle, il est toutefois possible que d'autres actions aient lieu prochainement sous différentes formes en dehors des aéroports. Une manifestation est prévue samedi prochain dans l'après-midi à l'aéroport de Genève, a déclaré la porte-parole.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : Décès de la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor ("Nothing Compares 2 U") à l'âge de 56 ans.

- Il y a un an (2023) : L'acteur américain Kevin Spacey est acquitté de tous les chefs d'accusation d'agression sexuelle sur plusieurs hommes lors d'un procès pénal à Londres.

- Il y a un an (2023) : Décès de l'écrivain allemand Martin Walser à l'âge de 96 ans à Überlingen, au bord du lac de Constance ("Quadrille à Philippsbourg», «Un cheval qui fuit"). Il est connu pour avoir décrit les conflits intérieurs de l'anti-héros.

- Il y a 40 ans (1984) : Décès du sociologue et statisticien américain George Gallup, pionnier des sondages d'opinion, à Tschingen dans l'Oberland bernois. Inventeur du sondage Gallup, il a fondé plusieurs instituts de sondage.

- Il y a 60 ans (1964) : Naissance de l'actrice américaine Sandra Bullock ("Demolition Man», «Speed», «Confidentiel"). Lauréate de l'Oscar de la meileure actrice en 2010 pour «The Blind Side», elle a été déclarée «plus belle femme du monde» par le magazine «People» en 2015.

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance de Roger Taylor, batteur et membre fondateur du groupe de rock Queen.

- Il y a 80 ans (1944) : Les premiers V2 allemands tombent sur l'Angleterre.

- Il y a 130 ans (1894) : Naissance de l'écrivain britannique Aldous Huxley ("Le meilleur des mondes"). Il est décédé le 22 novembre 1963.

Le dicton du jour

«De Sainte-Anne à Saint-Laurent, plante des raves en tout temps»

