Nina Christen et Nino Schurter seront les porte-drapeaux de la délégation suisse vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, a annoncé Swiss Olympic jeudi. Le Grison avait déjà connu cet honneur en 2016 à Rio, mais lors de la clôture.

Nina Christen sera à l’honneur au sein de la délégation suisse. ats

ATS

Agée de 30 ans, Nina Christen s'était révélée au grand public suisse lors des JO de Tokyo 2021 en décrochant deux médailles. En bronze dans l'épreuve de carabine à 10 m, elle avait ensuite conquis l'or dans le match aux trois positions. La Nidwaldienne disputera les deux mêmes épreuves à Châteauroux, à 250 km de Paris.

«Le fait de pouvoir porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d’ouverture me rend extrêmement fière et je me réjouis beaucoup de ce moment. Ce rôle de porte-drapeau est un honneur pour moi, mais aussi pour les 130’000 tireuses et tireurs de Suisse», explique-t-elle, citée dans le communiqué de Swiss Olympic.

«Nina Christen est une représentante exceptionnelle d'un sport qui est passé du sport amateur au sport professionnel. Elle symbolise ce développement qui va encore nous apporter tellement de joie», souligne dans le même communiqué Ralph Stöckli, Chef de Mission de Swiss Olympic.

Schurter veut savourer

Nino Schurter (38 ans) reste quant à lui sur une déception olympique à Tokyo, où il avait échoué au pied du podium. Mais le vététiste grison aux 10 titres mondiaux visera dimanche un quatrième podium aux Jeux après s'être paré de bronze en 2008 à Pékin, d'argent en 2012 à Londres puis d'or à Rio de Janeiro.

«C'est une mission extrêmement belle, un honneur. D'autant plus quand on voit les noms de nos prédécesseurs», explique Nino Schurter, qui était présent à la Maison Suisse jeudi matin. «Ce sont mes cinquièmes Jeux, et je n'avais encore jamais pu participer à la cérémonie d'ouverture», rappelle-t-il.

«Ce sont mes derniers Jeux, et je veux savourer chaque moment», poursuit le Grison, qui a appris la nouvelle la semaine dernière. «Je me suis demandé si c'était gérable. Mais notre course est lundi, et j'aurai le temps de me reposer samedi. Je veux emmagasiner toute l'énergie positive qu'il y aura vendredi soir», conclut-il.

Nina Christen et Nino Schurter succèdent à la sprinteuse Mujinga Kambundji et à l'escrimeur Max Heinzer, qui avaient constitué le premier duo de porte-drapeaux en 2021. Mais la Nidwaldienne et le Grison défileront sous les yeux d'une foule en liesse vendredi sur la Seine, alors que la Bernoise et le Schwytzois l'avaient fait dans les gradins vides du Stade olympique de Tokyo en raison du covid.

gma, ats