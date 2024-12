Attention chutes de neige: danger marqué et perturbations!

Certains se sont réveillés sous les flocons ce lundi 23 décembre. Les chutes de neige vont se poursuivre ce matin et pourront se prolonger dans l'après-midi, notamment dans le Bas-Valais, selon MétéoSuisse. La prudence est de mise sur les routes et des perturbations sont à déplorer dans le trafic routier et ferroviaire.

22.12.2024, Bayern, Bischofsgrün: Ein Auto fährt auf einer verschneiten Straße. In den höheren Lagen Bayerns schneite es. Foto: Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Daniel Vogl) KEYSTONE

Il est de coutume de l'attendre avec impatience pour Noël, la neige a pris un peu d'avance en ce lundi matin et tombe en abondance par endroits. MétéoSuisse prévoit pour cette journée un temps très nuageux avec des chutes de neige en plaine le matin, se prolongeant l'après-midi dans le Bas-Valais, parfois mêlées de pluie en dessous de 500 m.

Pour le bonheur des skieurs: les précipitations seront plus abondantes en montagne et se poursuivront jusque dans la nuit. On attend 5 à 10 cm de neige fraîche au-dessus de 600 m, 20 à 30 cm au-dessus de 800 m, 30 à 50 cm au-dessus de 1500 m.

Toujours selon MétéoSuisse, de belles éclaircies se produiront au pied du Jura ainsi que dans la vallée du Rhône en Valais central et en Haut-Valais. Elles seront plus timides dans l'arc lémanique.

Premières perturbations

Les CFF annoncent plusieurs perturbations ce lundi. Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Martigny est notamment interrompu entre Villeneuve et St-Maurice. Un dérangement technique aux installations ferroviaires en est la cause. La restriction va durer au moins jusqu'à 11:00.

Entre Aigle et les Diablerets, on annonce un service «irrégulier», quant à la liaison Villars-Bretaye, elle est interrompue.

Lundi matin, le traffic ferroviaire était restreint en gare de St-Imier BE en raison de fortes chutes de neige, ont ajouté les CFF sur leur site Internet. Des retards et des annulations sont à prévoir.

Les chutes de neige ont entraîné lundi des restrictions du trafic routier et ferroviaire en Suisse. L'A1 a notamment été fermée entre Berne Brünnen et Mühleberg en raison d'un camion qui s'était mis en travers de la chaussée, indique le site Internet du TCS.

L'Office fédéral des routes (OFROU) a recommandé de contourner la zone par l'A12 en direction de Lausanne. Sur l'A3, entre la bifurcation de Luterbach et Soleure Est, un camion en travers de la route a également bloqué une sortie, selon le TCS.

En raison d'une chaussée enneigée, la route cantonale entre Welschenrohr et Flumenthal dans le canton de Soleure a été fermée, poursuit le communiqué.

Gabegie dans le canton de Berne

La neige a provoqué une quarantaine d'accidents lundi matin dans le canton de Berne. Dans la plupart des cas, ils n'ont causé que des dégâts matériels mineurs, a indiqué un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

Une douzaine d'accidents ont notamment été signalés dans la région Jura bernois/Seeland, a-t-il précisé. En outre, le trafic était bloqué par des camions en travers de la route, comme sur l'autoroute A1 entre Bern-Brünnen et Mühleberg. Plusieurs tronçons ont aussi dû être fermés en raison de la chute d'arbres.

En ville de Berne, plusieurs lignes de bus ont été temporairement interrompues en raison de la neige et de la glace. L'exploitation du réseau a pu reprendre vers 09h00 de manière irrégulière, avec des retards et des annulations. Les trams ont quant à eux continué à rouler normalement.

Prudence sur les routes

En Suisse centrale, dans l'arc lémanique et en Valais, le danger lié aux chutes de neige est marqué, indique MétéoSuisse, qui émet un avis de degré 3 sur 5 pour la région concernée.

Les surfaces peuvent ainsi devenir brusquement très glissantes, les voies de communication verglacées et difficilement praticables.

En outre, des perturbations de la circulation routière et du trafic aérien peuvent survenir. Attention aussi à d'éventuelles pluies verglaçantes.

Il convient donc d'adopter une conduite prudente et d'adapter sa vitesse aux conditions météorologiques.