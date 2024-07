«Au pire, une maladresse...» - Tumulte autour de la radio Couleur 3

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

ATS

Les points forts du jour

JO 2024 : Les chances de médaille seront nombreuses lundi aux jeux Olympiques de Paris dans le camp suisse. Nino Schurter et Mathias Flückiger visent le podium en VTT, mais les places y seront chères. Autre temps fort helvétique de la journée, le tournoi de judo des moins de 73 kg avec l'ambitieux Nils Stump, champion du monde en 2023. Audrey Gogniat cherchera quant à elle à créer l'exploit en finale du concours à la carabine à 10 m. La Jurassienne a brillé lors des qualifications, qu'elle a conclues au 3e rang.

ROYAUME-UNI : La ministre britannique de l'économie, la travailliste Rachel Reeves, doit révéler lundi l'ampleur du gouffre dans les finances publiques laissé par les conservateurs et ses pistes pour le combler, préparant le terrain à un resserrement des cordons de la bourse et de possibles hausses d'impôts. Les médias britanniques évoquent un trou de 20 milliards de livres sterling (22,7 milliards de francs), que le nouveau gouvernement travailliste de Keir Starmer impute à l'inconséquence des Tories, sèchement battus aux élections du 4 juillet après 14 ans au pouvoir.

CYBERCRIMINALITÉ : Les Etats membres de l'ONU se réunissent à partir de lundi à New York pour finaliser un traité international de lutte contre la cybercriminalité, fustigé à la fois par les défenseurs des droits fondamentaux et les grandes entreprises de la technologie. Cette future «convention des Nations unies contre la cybercriminalité» est née d'une initiative de la Russie, qui, en 2017, avait transmis au secrétaire général de l'ONU une lettre contenant un projet de traité dans ce domaine. Après sept sessions de négociations, les critiques pleuvent toujours sur le projet de texte, qui devrait être soumis à l'approbation des Etats membres à l'issue de cette ultime réunion de deux semaines.

Vu dans la presse

RECHERCHE : Les entreprises et les fondations privées ont financé l'an dernier en Suisse 13% de chaires universitaires de plus qu'il y a cinq ans, écrivent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon les journaux, 162 chaires n'existeraient pas sans l'argent des privés. A ce nombre s'ajoutent de nombreuses chaires qui, après quelques années, ont obtenu un financement public. Les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne ont le plus recours à des financements privés en chiffres absolus. L'université de Berne a, quant à elle, enregistré l'augmentation la plus marquée. La plupart des universités souhaiteraient augmenter la part de financements privés.

PROCHE-ORIENT : La radio publique suisse romande Couleur 3 a coupé mardi la diffusion du concert de Sami Galbi retransmis en direct du Paléo Festival de Nyon au moment où il prononçait deux slogans pro-palestiniens, rapporte lundi Le Courrier, citant le chanteur lausannois. Après dix minutes de musique, l'artiste a lancé «Free Palestine» et «Ceasefire now», ce qui a provoqué la réponse «on ne fait pas de politique ici» de l'animateur et l'arrêt de la retransmission, a-t-il écrit sur sa page Instagram, selon le journal. La RTS a expliqué au Courrier qu'il était prévu de diffuser en direct trois titres seulement de Sami Galbi. «L'animateur a été surpris au moment de reprendre la main et il y a eu, au pire, une maladresse dans le choix des mots, mais en aucun cas une volonté de ne pas laisser l'artiste s'exprimer», a ajouté le service presse de la radio publique.

COMMERCE : Les marques internationales évincent de plus en plus les magasins traditionnels de la Bahnhofsstrasse à Zurich, remarque lundi la Neue Zürcher Zeitung. Sur les 97 commerces qui louaient des locaux le long de la célèbre rue zurichoise en 1990, il n'en reste plus que 21. Selon le journal, un bouleversement a eu lieu à partir des années 2000, avec le départ des enseignes comme les boucheries et l'arrivée des groupes de luxe internationaux. De la fin des années 1990 à 2008, le prix d'un mètre carré n'a jamais dépassé 6000 francs dans la célèbre rue. Il atteint désormais 11'000 francs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999) : décès de la chanteuse de country Anita Carter, l'une des sœurs de June Carter Cash. Elle était née le 31 mars 1933.

- Il y a 50 ans (1974) : décès de l'écrivain allemand Erich Kästner à l'âge de 75 ans ("Emile et les détectives").

- Il y a 50 ans (1974) : décès de la chanteuse américaine Cass Ellitott, membre du groupe The Mamas and the Papas.

- Il y a 50 ans (1974) : naissance de l'acteur américain Josh Radnor ("How I met your mother», «Hunters").

Le dicton du jour

«Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe n'est rien, car il faut qu'il parte».

