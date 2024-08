La police cantonale vaudoise et les organisateurs de la manifestation tirent un bilan sécuritaire positif de la Fête cantonale des jeunesses campagnardes à Givrins, qui a attiré plus de 120'000 personnes. Les festivités se sont déroulées «sans heurt majeur» et avec une «météo particulièrement favorable».

La Fête cantonale des jeunesses vaudoises se tient tous les cinq ans (archives). ATS

ATS

La police cantonale salue la «bonne collaboration» avec les organisateurs qui ont permis de garantir la sécurité de la manifestation durant ses 19 jours de rencontres sportives et festives au Pied du Jura. Aucun incident majeur n'est venu obscurcir la fête, écrivent lundi les partenaires dans un communiqué.

Les gendarmes étaient présents à l'intérieur du périmètre de la manifestation. Les patrouilles dédiées sont intervenues à 29 reprises. Cinq vols ont été signalés. L'auteur de l'un d'eux a été interpellé par le service de sécurité de la manifestation.

Accident lors du cortège final

Les gendarmes sont intervenus sur deux cas de brûlures. Le solde des interventions concerne des affaires mineures courantes dans ce type de manifestation, note la police. En matière de circulation, les agents sont intervenus pour deux accidents avec dégâts matériels et un accident avec blessé léger lors du cortège final.

La société de sécurité privée mandatée par l'organisateur a travaillé cinq semaines sur le site, dès le montage. Ses agents ont traité 80 interventions pour des cas de vandalisme, de vols ou d'introductions non autorisées, pour le soutien aux secouristes ainsi que pour quelques bagarres, ajoute le communiqué.

La «Cantonale» de Givrins s'est déroulée du 31 juillet au 18 août. La manifestation, organisée sous l'égide de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), a lieu tous les 5 ans. La précédente édition en 2019 avait attiré près de 115'000 personnes à Savigny.

ll, ats