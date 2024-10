Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune tire «un bilan satisfaisant» de la chasse haute. Les chasseurs ont quasiment atteint les quotas de tirs planifiés pour les cerfs dans la plupart des unités de gestion.

En Valaias, 1763 chamois ont été tirés cette année durant la chasse haute

Le nombre de cerfs abattus s'élève à 1448 (1411 en 2023), indique le canton mercredi dans un communiqué. Soit un peu moins que ce qui était planifié (1775). Des tirs complémentaires devront être réalisés dans plusieurs zones problématiques afin de «garantir les équilibres forêt-gibier et agriculture-gibier».

Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune indique aussi que «les prélèvements de chamois sont conformes aux objectifs». En 2023, un nouveau modèle de chasse au chamois a été mis en place avec des prescriptions plus restrictives visant à protéger les chamois de deux ans et demi. Le but étant d’éviter une érosion rapide du capital reproducteur à l’échelle du canton.

La mesure a été bien respectée cette année encore, précise le service. Au total, 1763 chamois ont été tirés dans le canton (1959 en 2023). Par ailleurs, les chasseurs ont aussi tué 309 chevrettes (312 en 2023) et 25 sangliers (16 en 2023).

