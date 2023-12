Chutes de neige : le début du week-end s’annonce mouvementé

Alors qu'il pleut encore sur une grande partie du territoire en cette journée de vendredi, il faut s'attendre à ce qu'il neige à nouveau en soirée. En effet, MeteoSuisse a lancé une alerte pour fortes chutes de neige à partir de 18 heures. Le risque d'avalanche augmente également. Dimanche, un froid mordant s’installera.

MeteoSuisse a émis un niveau d’alerte de 3 sur 5 pour les Alpes. MeteoSuisse

Jeudi, la neige a fait une première incursion jusqu’en plaine. Cependant, en raison d’une perturbation venant du sud-ouest, la limite pluie-neige est rapidement remontée jusque vers 2000 m. Mais les amoureux de l’or blanc peuvent se réjouir puisque la neige va redescendre à basse altitude dès vendredi soir.

En effet, les températures baisseront drastiquement ce qui va permettre aux chutes de neige de s’inviter jusqu’en plaine. Selon «MeteoNews», il va neiger toute la nuit, sauf sur le lac Léman et sur l'ouest du Plateau où les précipitations resteront généralement sous forme de pluie. Demain samedi, les chutes de neige se poursuivront en direction de la Suisse alémanique. Pour une accalmie, il faudra attendre la fin de journée.

D’ici à la nuit de samedi à dimanche, les météorologues prévoient jusqu'à dix centimètres de neige fraîche en Suisse orientale et centrale et dans les vallées alpines (excepté le Bas-Valais), voire plus par endroits. Dans les Alpes, notamment dans les Grisons, il pourrait neiger plus d'un demi-mètre. Sur le Plateau romand, les cumuls de neige seront plus faibles.

Au vu des chutes de neige prévues, MeteoSuisse a lancé une alerte de niveau 3 (sur 5) à partir de vendredi 18 heures pour toute la région alpine. L'alerte est valable pour toutes les altitudes. Le trafic routier, ferroviaire et aérien pourrait être limité. En outre, les zones forestières devraient être évitées, car des branches pourraient se briser sous le poids de la neige.

Risque d’avalanche très élevé

Selon «MeteoNews», le risque d'avalanche est également important dans de nombreux endroits, sauf dans les Alpes du Sud. D'ici dimanche, le risque d'avalanche pourrait devenir très élevé dans certaines régions en raison des fortes chutes de neige attendues.

Après la neige, le froid. Dimanche matin, «MeteoNews» prévoit du gel sur une grande partie du territoire. En plaine, les températures devraient se situer entre -9 et -4 degrés. Dans les vallées alpines - par exemple en Haute-Engadine - les températures pourraient même être inférieures à -20 degrés. Pendant la journée, le thermomètre ne dépassera pas les 0 degré.