Coop évincée : grande première pour Aldi dans une gare CFF

Les points forts du jour

ELECTRICITE : L'Association des entreprises électriques et Electrosuisse tiennent leur Congrès annuel ce mercredi à Berne. Le conseiller fédéral Albert Rösti et l'ambassadeur de l'Union européenne Petros Mavromichalis y évoqueront notamment la collaboration entre la Suisse et l'UE.

DIPLOMATIE : La Norvège va accueillir mercredi la troisième réunion d'une alliance internationale visant à encourager la solution à deux Etats, israélien et palestinien, au Proche-Orient. Le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa, le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini et l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, le Norvégien Tor Wennesland, sont attendus à Oslo.

HOCKEY SUR GLACE : Genève-Servette et les Zurich Lions seront aux prises ce soir dès 20h15 aux Vernets pour leur demi-finale aller de Champions Hockey League. Les Genevois, tenants du trophée, ont récemment changé d'entraîneur tout comme d'ailleurs les Zurichois, champions de Suisse en titre.

Vu dans la presse

SECURITE : Entre 2018 et 2023, l'entreprise Securitas a reçu du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) des mandats d'une valeur de 283 millions de francs. Aucune entreprise n'a reçu autant d'argent de la Confédération dans le domaine de l'asile, rapporte le Blick. En 2023, le volume des commandes a augmenté de 73 pour cent par rapport à l'année précédente. A l'époque, plus de dix centres d'hébergement temporaires pour requérants d'asile avaient été ouverts, a expliqué le SEM pour justifier cette hausse. Selon le Blick, près de 77 millions de francs ont été versés à Securitas en 2023 pour assurer la sécurité des centres fédéraux d'asile. En outre, d'autres entreprises de sécurité, comme le groupe Protectas, auraient reçu la même année des mandats pour un montant de 37 millions de francs.

COMMERCE DE DETAIL : Aldi va remplacer la filiale de Coop sur la passerelle de la gare de Bâle. Le discounter a obtenu pour la première fois un espace commercial permanent dans une gare CFF, rapporte la Basler Zeitung. Les trois entreprises concernées ont confirmé le changement au journal. Coop doit quitter la surface commerciale fin avril 2026, car les CFF n'ont pas prolongé le contrat de location. Aldi explique son succès grâce au «concept de haute fréquence» développé spécialement pour le magasin de la gare de Bâle. Le discounter a investi un million de francs dans la nouvelle enseigne.

INDUSTRIE : Le constructeur de trains Stadler veut lever la semaine prochaine le chômage partiel des 119 employés de l'usine d'Altenrhein (SG). Cette décision s'explique avec l'amélioration de l'activité du sous-traitant de Sierre (VS), touché par les inondations, rapporte le St. Galler Tagblatt. L'année dernière, Stadler a également été affecté par des intempéries en Espagne. Les inondations continuent d'avoir un impact sur les livraisons. «Les retards varient de quelques semaines à plusieurs mois», a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive en Suisse. Il rencontre le Conseil fédéral ainsi que les présidents des partis et des Chambres fédérales. Le lendemain, il a participé au Forum économique mondial (WEF) de Davos.

- Il y a 10 ans (2015) : La Banque nationale suisse (BNS) abolit avec effet immédiat le taux plancher de 1,20 franc pour un euro.

- Il y a 20 ans (2005) : Une cour martiale du Texas condamne le soldat américain Charles Graner à dix ans de prison pour son rôle de meneur dans les sévices infligés à des détenus de la prison d'Abou Ghraib, en Irak.

Le dicton du jour

S'il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est dehors