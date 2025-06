La Fondation Radix, active dans la santé, a été victime d'une attaque par rançongiciel. Des données ont été volées et publiées sur le darknet. Sa clientèle inclut également différents services fédéraux.

Une fondation zurichoise a été victime de cyberattaque. Des données fédérales sont concernées (illustation). sda

Keystone-SDA ATS

La Fondation Radix, une organisation à but non lucratif active dans le domaine de la promotion de la santé, a été victime d’une attaque par rançongiciel. Les criminels ont dérobé et chiffré des données qu’ils ont ensuite publiées sur le darknet.

La fondation a contacté l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) après avoir réalisé une première analyse de la situation, annonce ce dernier dans un communiqué lundi. La clientèle de Radix inclut également différentes unités administratives de l'administration fédérale.

Il s'agit désormais de déterminer quels services et données sont concrètement concernés par la cyberattaque. A aucun moment les pirates n'ont pu pénétrer dans les systèmes de l'administration fédérale, la Fondation Radix ne disposant elle-même pas d'un tel accès direct, précise l'OFCS, qui coordonne les analyses et les mesures à prendre au sein de l'administration fédérale.

Après avoir accédé illégalement aux systèmes d’une entreprise, les cybercriminels volent et cryptent les données afin de faire chanter leur victime. Si cette dernière refuse de payer, les pirates menacent de rendre les données publiques. Si l'entreprise ne cède toujours pas, les criminels publient généralement les données au compte-gouttes afin d'accroître progressivement la pression, rappelle l'OFCS.

Sarcoma en cause

La Fondation Radix a confirmé l'attaque sur son site Internet. Selon elle, la cyberattaque a été perpétrée par le groupe de hackers Sarcoma, qui a publié les données volées dimanche.

Les personnes concernées par l'attaque ont été informées personnellement, dans la mesure où des données personnelles particulièrement sensibles pouvaient être touchées. «A ce jour, rien n'indique que des données sensibles d'organisations partenaires aient été compromises», assure Radix.

L'accès aux données concernées a été immédiatement bloqué dès la détection de l’attaque. Radix dispose de l'intégralité des données intactes grâce aux sauvegardes. Les investigations sont en cours pour déterminer la voie exacte empruntée par les attaquants.