ATS

Les points forts du jour

PRESIDENTIELLE AMERICAINE : L'Amérique et le monde retiennent leur souffle mercredi après la fermeture des bureaux de vote aux Etats-Unis. Les premiers résultats de ce scrutin à l'issue incertaine sont déjà tombés, mais il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager les deux candidats. Les sondages donnent la vice-présidente démocrate de 60 ans, Kamala Harris, et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans, Donald Trump, au coude-à-coude.

LITTERATURE : Après les prix Goncourt, Renaudot et Femina en début de semaine, le Prix Médicis sera remis mercredi à Paris. Depuis 1958, cette distinction littéraire française prestigieuse couronne un roman, un récit ou un recueil de nouvelles dont l’auteur débute ou n’a pas encore une notoriété correspondant à son talent. L'écrivaine et plasticienne genevoise Gabriella Zalapi, formée à la Haute école d’art et de design de Genève, est en lice avec son roman «Ilaria ou la conquête de la désobéissance».

DIPLOMATIE : Fin de la visite d'Etat de deux jours en Suisse du président tchèque Petr Pavel. Il sera reçu ce mercredi avec les honneurs militaires sur la place fédérale à Berne par le Conseil fédéral in corpore. Des entretiens officiels suivront au Bernerhof sur les relations entre Berne et Prague, notamment au niveau des échanges économiques, des questions de sécurité, de l'énergie et de la migration. Plus largement, les négociations Suisse-UE et les guerres en Ukraine et au Proche-Orient seront aussi abordées.

FOOTBALL : Les Young Boys vont disputer ce mercredi soir à 18h45 leur quatrième match de Ligue des champions à Gelsenkirchen, en Allemagne. Les Bernois affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Les deux clubs n'ont pas brillé jusqu'ici, avec trois défaites pour YB et deux revers et un nul pour le Shakhtar.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 6 novembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé. Les pertes en vies humaines civiles ou militaires, ainsi que les dégâts matériels dus aux conflits armés, sont depuis toujours comptabilisés. En revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Dans le seul but de prendre un avantage militaire, par exemple, il arrive que l'eau des puits soit polluée, que des récoltes soient brulées, que des arbres soient abattus ou que des animaux soient tués.

Vu dans la presse

JUSTICE : Un homme d'affaires français a porté plainte contre le Credit Suisse et son propriétaire actuel, UBS, pour surveillance présumée. Selon un acte d'accusation que la NZZ a pu consulter, le plaignant affirme que la banque a mis en place un vaste programme d'espionnage à son encontre entre 2016 et 2019, prétendument orchestré par le patron du CS de l'époque, Thiam. Ce dernier aurait eu à l'époque une relation avec l'épouse du plaignant, sa partenaire actuelle. L'homme d'affaires a déposé la plainte dans l'Etat de Washington et a présenté des preuves, des SMS et des rapports. Selon la NZZ, l'UBS et TidjaneThiam ne commentent pas l'affaire.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ : L'Université de Berne et la Haute école spécialisée bernoise renoncent aux contrôles de sécurité pour les étudiants en provenance de pays à risque, ont indiqué les porte-parole des deux institutions à des journaux alémaniques de Tamedia. En revanche, l'EPFZ a introduit fin octobre un tel contrôle pour les étudiants de 23 pays à risque, dont la Chine, la Russie et l'Iran, afin de prévenir l'espionnage. L'ambassade de Chine a critiqué cette mesure et a demandé à l'EPF de reconsidérer cette pratique. Selon l'EPF, les contrôles visent en particulier à protéger les domaines spécialisés utilisant des technologies à double usage qui pourraient être utilisées à des fins civiles et militaires.

VENTE EN LIGNE : Longtemps dédiée aux bonnes affaires échangées entre particuliers, la plateforme de vente en ligne Ricardo propose depuis cet été une nouvelle catégorie quelque peu surprenante. Vélos, montres et bijoux, maroquinerie de grandes marques, voitures de luxe ou encore objets d’art y sont mis en vente sous le label «GOV». Leur particularité? Ces articles proviennent des offices de poursuites et faillites, des ministères publics et d’autres institutions helvétiques qui sont de plus en plus nombreuses à utiliser les plateformes en ligne pour écouler les biens saisis, confisqués ou perdus, écrivent le Courrier et le Quotidien jurassien.

CONGÉ PARENTAL : Après les cantons du Valais, de Genève, du Jura et du Tessin, qui réclament par voie d’initiative à la Berne fédérale une mise en œuvre rapide d’un congé parental national, celui de Neuchâtel a mis mardi le pied dans la porte de l’Assemblée fédérale, lit-on dans le Courrier Sous les coups de butoir de ces désormais cinq cantons latins, la question devra être saisie par une commission fédérale, puis débattue au parlement.

GAZ HILARANT : Des bonbonnes de gaz hilarant retrouvées au fond du lac Léman au large du quai de Cologny (GE): l’Association pour la sauvegarde du Léman a découvert 77 bouteilles de protoxyde d’azote, indique la Tribune de Genève. Le gaz hilarant est probablement acheté sur internet et consommé sur les quais. Ne sachant pas comment s’en débarrasser, les utilisateurs jettent ensuite les bonbonnes dans le lac. Le gaz hilarant est connu pour ses effets euphorisants. Il séduit certains groupes de fêtards, mais il est loin d’être inoffensif: effets neurologiques, risque d’accoutumance et dommages sur la santé physique et mentale à long terme. De plus, la présence de bonbonnes de protoxyde d’azote constitue un vrai problème pour les eaux du Léman et fragilise son écosystème.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : Décès de Jörg Bucherer, patron de la marque Bucherer, à l'âge de 87 ans. Le milliardaire avait vendu quelques mois plus tôt sa chaîne de bijouterie et de montres à Rolex. Il dirigeait l'entreprise familiale depuis trois générations.

- Il y a 20 ans (2004) : Neuf soldats français sont tués dans le bombardement d'une position française par l'aviation ivoirienne à Bouaké.

- Il y a 40 ans (1984) : Le président américain républicain sortant Ronald Reagan remporte l'élection présidentielle face à son adversaire démocrate Walter Mondale la victoire la plus nette depuis le scrutin de 1936. M. Mondale n'a remporté qu'un seul Etat, le Minnesota.

- Il y a 60 ans (1964) : Décès du cycliste suisse Hugo Koblet à l'âge de 39 ans, quatre jours après un accident de voiture. La police et les proches ont conclu à un suicide du coureur cycliste suisse le plus titré de tous les temps.

- Il y a 60 ans (1964) : Naissance du chanteur américain Greg Graffin, un des fondateurs du groupe de punk rock Bad Religion.

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance de l'acteur américain Brad Davis ("Midnight Express").

Le dicton du jour

Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté

ro, ats