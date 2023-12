Daniel Koch : «Je me sens coupable»

La Suisse a commis des erreurs lors de la pandémie de Covid. C'est ce qu'affirme Daniel Koch, l'ancien «Monsieur Corona» de l'Office fédéral de la santé publique. Selon lui, l'interdiction des visites dans les maisons de retraite et les hôpitaux a été une erreur.

Daniel Koch était le visage de la pandémie en tant que spécialiste Covid de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pendant les années de pandémie, jusqu'à sa démission en 2020. Keystone

Daniel Koch était le visage de la pandémie en tant que spécialiste Corona de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pendant les années de pandémie. Depuis 2020, il ne travaille plus pour la Confédération - et jette un regard critique sur la gestion de la crise pendant la pandémie.

«Du point de vue actuel, les interdictions de visite dans les hôpitaux et les maisons de soins étaient une erreur», déclare Koch dans une interview parue dimanche dans le «Blick». «Je me sens coupable quand je pense que les personnes âgées ont été laissées seules au moment de mourir et que leurs proches n'ont même pas pu leur dire au revoir. Vous ne pouvez pas réparer cela».

Ce n'est pas la première fois que l'homme, aujourd'hui âgé de 68 ans, reconnaît publiquement ses erreurs depuis sa démission. La fermeture des frontières n'a par exemple eu aucun effet, a-t-il déclaré dans une interview accordée aux titres de Tamedia en mars dernier.

Un nouvel amour après le déclenchement de la guerre

Lors de l'entretien avec le «Blick», il n'a pas vraiment envie de répondre aux questions sur la protection de la Suisse contre le virus cet hiver: il est désormais un homme privé, mais pour autant qu'il ait une vue d'ensemble, la Suisse a le contrôle de la situation.

«Il y a certes des cas de Covid en augmentation, mais cela n'a rien à voir avec la situation extrême de 2020».

Au lieu de cela, Koch préfère parler de sa vie privée: de la manière dont il a rencontré sa femme Natalia. Elle est arrivée en Suisse en tant que réfugiée d'Ukraine. Après que le président russe Vladimir Poutine a lancé sa guerre d'agression contre l'Ukraine au printemps 2022, il s'est déclaré prêt à accueillir des réfugiés.

«L'ex-mari de Natalia et leur fils sont venus me voir. Plus tard, j'ai rencontré Natalia, et cet été, nous nous sommes mariés».