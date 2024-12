Des millions en jeu : un conflit éclate entre l’Etat du Valais et «CC» !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.12.2024

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL : L'équipe de Suisse découvrira vendredi après-midi quelles équipes se dresseront sur sa route menant à la Coupe du monde 2026 de football, à l'occasion du tirage au sort des groupes de qualification. Les nations européennes seront réparties en douze poules, les vainqueurs se qualifiant directement pour la phase finale. Les quatre places restantes seront attribuées à l'issue de barrages. Présente dans le 1er chapeau, la sélection de Murat Yakin ne pourra pas affronter les très grandes nations comme l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne. Mais la Norvège, la Suède, la Serbie ou encore la Roumanie, qui figurent dans le 2e chapeau, sont autant d'adversaires redoutables.

HIPPISME : Palexpo et le concours hippique international de Genève seront le théâtre vendredi de la prestigieuse finale des dix meilleurs cavaliers du saut d'obstacles. La compétition doit débuter à 21h30. Parmi les dix finalistes figurent deux Suisses: le Jurassien Steve Guerdat, le numéro deux mondial et vice-champion des JO de Paris, et le Zurichois Martin Fuchs, qui doit sa présence au forfait de l'Irlandais Conor Swail. Steve Guerdat vise un quatrième succès historique dans cette épreuve, alors que Martin Fuchs ne l'a jamais remportée.

FRANCE : Le nom du nouveau premier ministre français est attendu vendredi matin. Le président français Emmanuel Macron, qui était jeudi en visite en Pologne, a repoussé à ce matin l'annonce de son choix, laissant prospérer rumeurs et spéculations sur fond de paysage politique fracturé. Le premier ministre Michel Barnier, en fonction depuis seulement trois mois, a été contraint la semaine dernière de démissionner, après un vote de censure historique du Parlement.

SYRIE : Les dirigeants des pays du G7 se réunissent virtuellement vendredi pour évoquer la situation en Syrie après la chute du président syrien Bachar al-Assad. «D'autres crises internationales, de l'Ukraine au Moyen-Orient» seront également à l'ordre du jour de la réunion. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est lui attendu vendredi en Turquie pour des entretiens portant sur la Syrie. Il doit notamment «réitérer le soutien des Etats-Unis à une transition inclusive [...] vers un gouvernement responsable et représentatif».

DIPLOMATIE : La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni reçoit vendredi le président argentin Javier Milei. Ce dernier doit participer samedi à une convention de la jeunesse organisée par le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de Mme Meloni. Lors de leur rencontre précédente, à la fin novembre à Buenos Aires, les deux dirigeants avaient célébré l'affinité idéologique et personnelle de ceux qui «luttent pour défendre la liberté de l'Occident».

Vu dans la presse

CYBERCRIMINALITÉ : Une escroquerie à plusieurs millions de francs a frappé le spécialiste suisse de la cybersécurité Kudelski, rapporte vendredi le journal 24 Heures. La fraude qui s'apparente à une arnaque au président a visé Nagravision, la société spécialisée dans la télévision digitale du groupe vaudois. Une plainte pénale a été déposée en janvier. Le ministère public mène une enquête discrète depuis près d'une année. Une cadre, soupçonnée par son employeur, a été licenciée avec effet immédiat. Clamant sa bonne foi, elle réclame une indemnité de six mois de salaire ainsi que trois mois correspondant au délai de licenciement normal. Son avocate évoque un montant avoisinant les 6,5 millions de francs.

PROCHE-ORIENT : L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a réprimandé la radio-télévision alémanique SRF pour sa couverture des manifestations anti-israéliennes, indique vendredi la Neue Zürcher Zeitung. Selon l'AIEP, la SRF a violé le principe de diversité des opinions, avec une couverture trop unilatérale des protestations dans les universités en Suisse et aux Etats-Unis. La présidente de l'AIEP, Mascha Santschi Kallay, dénonce une «tendance à l'embellissement et à l'apaisement» ainsi que «l'omission d'informations importantes». Elle n'accuse cependant pas les journalistes de l'avoir fait à dessein.

ANIMAUX DOMESTIQUES : La Confédération examine l'obligation d'implanter une puce électronique pour les chats domestiques dans toute la Suisse, écrit vendredi le Blick. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) discute actuellement avec les cantons, a confirmé l'office, soulignant qu'une solution nationale serait «bienvenue». La Protection suisse des animaux estime que seul un tiers des chats en Suisse sont enregistrés. L'enregistrement obligatoire permettrait d'endiguer la surpopulation des chats domestiques, affirme le journal. L'OSAV a commandé une étude sur leur population dans le pays, dont les résultats seront publiés prochainement.

IMMOBILIER : Un litige oppose l'Etat du Valais au promoteur immobilier valaisan Christian Constantin, indique Le Temps vendredi. Le différend porte sur l'indemnisation des surfaces expropriées pour bâtir les routes qui desservent la zone commerciale de Riddes (VS). Les estimations de l'Etat et celles de M. Constantin, qui est aussi le président du FC Sion, varient du simple au double. Des millions sont en jeu. Le Tribunal cantonal a rendu son verdict en mars dernier, donnant raison, «dans leur quasi-totalité, aux positions du canton», explique dans le journal le chef du service de la mobilité du Valais, Vincent Pellissier. M. Constantin a fait appel au Tribunal fédéral, mais son recours a été jugé irrecevable.

MUSIQUE : La conseillère nationale Estelle Revaz (PS/GE), violoncelliste de formation, vient de sortir son sixième album musical solo consacré aux Caprices de Joseph Clément Ferdinand Barone Dall'Abaco, révèlent vendredi Le Courrier et Le Nouvelliste. Elle mène de front les carrières de politicienne et musicienne depuis octobre 2023. «Les deux activités sont assez compatibles, avec des sessions en journée la semaine et des concerts en soirée le week-end», explique-t-elle dans les journaux. Siégeant à Berne cette semaine dans le cadre de la session parlementaire d'hiver, elle donnera un concert dimanche à la chapelle des Capucins de Saint-Maurice (VS) pour y interpréter son nouvel album en intégralité.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : le socialiste bâlois Beat Jans, président du gouvernement de Bâle-Ville, est élu au Conseil fédéral pour succéder au Fribourgeois Alain Berset.

- Il y a 50 ans (1974) : proclamation de la république à Malte, jusqu'alors monarchie constitutionnelle avec la reine d'Angleterre comme cheffe d'Etat. Le dernier gouverneur général Anthony Mamo devient le premier président.

- Il y a 80 ans (1944) : décès du peintre russe Vassily Kandinsky à Neuilly-sur-Seine (F). Cet artiste expressionniste est l'un des précurseurs de l'art abstrait.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce».