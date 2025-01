Les Genevois se prononceront sur les initiatives «J'y vis, j'y paie» et «Pour une transition rapide vers le solaire» et leurs contreprojets le 18 mai. Trois lois constitutionnelles – sur le nombre de signatures dans les communes, l'élection des juges et leur surveillance – figurent aussi au menu dominical.

Les Genevois se prononceront sur les initiatives "J'y vis, j'y paie" et "Pour une transition rapide vers le solaire" et leurs contreprojets le 18 mai. Trois lois constitutionnelles figurent aussi au menu (illustration). ATS

ATS

Alors qu'aucun scrutin fédéral n'est prévu le 18 mai, le Conseil d'Etat a fixé à cette même date une votation à Troinex sur le crédit de 2,458 millions visant à réaliser une passerelle de mobilité douce sur la Drize, a-t-il annoncé mercredi à l'issue de sa séance hebdomadaire. Ce crédit a fait l'objet d'un référendum.

Au niveau cantonal, l'initiative populaire de l'UDC «J'y vis, j'y paie» vise à transférer l'intégralité de l'impôt communal au lieu de domicile. Le Grand Conseil a élaboré un contreprojet qui ancre ce principe dans la Constitution et ajoute des principes de péréquation afin de réduire les disparités financières entre les communes.

L'initiative des Vert'libéraux vise, elle, à atteindre, avec des mécanismes financiers incitatifs pour les propriétaires, le plein potentiel du photovoltaïque dans le canton à l'horizon 2035. Un contreprojet moins contraignant a été adopté par le Parlement.

Deux des lois constitutionnelles en votation le 18 mai concernent le pouvoir judiciaire. Elles prévoient que seuls les juges titulaires, et non tous les magistrats, seront élus par le peuple ainsi qu'une meilleure surveillance interne. Quant à la troisième, elle corrige les incohérences de la loi votée en mars dernier visant abaissant le nombre de signatures pour les initiatives et référendums.

za, ats