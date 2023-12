Fusillade à Sion : le tireur a le profil d’un harceleur en série

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La police valaisanne a lancé une chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a abattu deux personnes lundi à Sion. ats

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le suspense entourant l'élection du Conseil fédéral prend fin mercredi. L'Assemblée fédérale élit le successeur d'Alain Berset. Les groupes parlementaires ont annoncé vouloir s'en tenir au ticket officiel du PS. Le Parlement doit entre outre reconduire les six autres conseillers fédéraux sortants pour une nouvelle législature. Les Vert-e-s vont tenter d'évincer un des deux PLR.

MIGRATION : La communauté internationale se réunit mercredi à Genève pour tenter d'améliorer la situation des réfugiés. Plus de 4000 personnes sont attendues au second Forum mondial sur les réfugiés, coorganisé par l'ONU et la Suisse, dont plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement.

FOOTBALL : Les Young Boys de Berne doivent disputer mercredi dès 18h45 leur dernier match dans leur groupe de la Ligue des champions de football. Les Bernois se rendent à Leipzig l'esprit libre, la partie n'ayant plus aucun vrai enjeu. Les Allemands sont en effet qualifiés pour les 8es de finale, alors que les champions de Suisse sont assurés de finir au troisième rang et de poursuivre leur parcours européen en Europa League.

Vu dans la presse

FUSILLADE : Le Valaisan de 36 ans, auteur présumé des tirs qui ont coûté la vie à deux personnes lundi à Sion, a le profil d'un harceleur en série, affirme mercredi Le Nouvelliste. Sa première victime, abattue à proximité de chez elle, aurait obtenu de la justice des mesures d'éloignement à l'encontre de son futur assassin il y a quelques mois, selon le journal, citant des informations de la télévision Canal 9. Le Nouvelliste a également recueilli le témoignage de plusieurs autres femmes ciblées par le suspect. «Il s'inventait des pseudo-relations avec moi et des choses que je lui aurais dites», explique l'une d'elles, ajoutant avoir été harcelée de messages et de coups de téléphone et d'avoir été suivie au moins une fois en voiture.

FUSILLADE BIS : Lors de la chasse à l'homme lancée par la police valaisanne pour retrouver le tireur qui a abattu deux personnes lundi à Sion, une vingtaine de personnes ont été placées sous protection policière, indique mercredi le premier procureur valaisan Olivier Elsig dans 24 Heures et la Tribune de Genève. Le suspect valaisan de 36 ans étant connu des autorités judiciaires dans plusieurs affaires, notamment d'atteintes à l'honneur, d'injures ou encore de menaces, «il a fallu ratisser large», ajoute dans les journaux le procureur. Proches des victimes, anciens collègues, certaines personnes ont pu se rendre dans les locaux de la police afin d'être protégées. Des magistrats qui ont eu affaire au prévenu ont, eux aussi, été mis sous protection.

ASILE : Il est toujours plus difficile pour la Confédération, les cantons et les communes de trouver des logements pour les réfugiés, constate mercredi la Neue Zürcher Zeitung. A la fin octobre, 133'000 personnes se trouvaient dans le processus d'asile en Suisse, soit le nombre le plus élevé depuis la Seconde guerre mondiale. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) table sur 30'000 demandes d'asile pour 2023. En raison du manque de places disponibles, des familles sont, elles aussi, logées sous terre dans des abris de la protection civile.

TRANSPORT : Les trains de nuit, transportant peu de personnes, ne contribuent pas à la protection du climat, estime mercredi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger l'ancien directeur général des CFF Benedikt Weibel, pour qui «il ne faut pas investir un franc de subvention dans un train de nuit». Le climat profiterait davantage si des liaisons ferroviaires supplémentaires étaient proposées en journée, par exemple vers Londres ou Rome, ajoute celui qui a dirigé les CFF de 1993 à 2006. Dans ce créneau, «le volume est énorme». Il remarque encore que les nouveaux trains de nuit sont non seulement plus chers à l'achat, mais aussi à l'exploitation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022) : la vice-présidente du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili, est destituée à la suite d'un scandale de corruption. Elle était accusée d'être influencée par le Qatar et le Maroc dans les décisions politiques du Parlement européen. Des sacs d'argent liquide ont été retrouvés à son domicile bruxellois. Elle a nié les accusations.

- Il y a un an (2022) : des scientifiques américains annoncent avoir accompli «une percée scientifique majeure» dans le domaine de la fusion nucléaire. Pour la première fois, une expérience a produit davantage d'énergie qu'elle n'en a consommé.

- Il y a 15 ans (2008) : décès de l'acteur allemand Horst Tappert. Il avait incarné l'inspecteur Stephan Derrick de 1974 à 1998 dans la série policière la plus populaire d'Allemagne. Il était né en 1923.

- Il y a 20 ans (2003) : l'armée américaine retrouve et arrête le dictateur irakien Saddam Hussein près de sa ville natale de Tikrit.

- Il y a 30 ans (1993) : la navette spatiale Endeavour revient sur terre après avoir réparé le télescope spatial Hubble, avec à son bord l'astronaute vaudois Claude Nicollier.

- Il y a 35 ans (1988) : décès à Zurich du flûtiste français André Jaunet. Il était né en 1911.

- Il y a 80 ans (1943): naissance de l'actrice allemande Jutta Lampe ("Les Possédés», «Terre étrangère», «Rosenstrasse").

- Il y a 85 ans (1938): naissance du chanteur allemand Heino, de son vrai nom Heinz Georg Kramm, interprète de musique populaire et de Schlager.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Luce, le jour croît du saut d'une puce».

