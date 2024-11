«J’ai appris à cracher» - Elle goûte tout ce qu’elle sert à ses clients !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

EXPERIMENTATION ANIMALE : Les plus de 100'000 signatures requises pour l'initiative populaire «Oui à un avenir sans expérimentation animale» sont déposées lundi à la Chancellerie fédérale. L'association à l'origine du texte avait déjà annoncé mi-octobre avoir récolté le nombre de paraphes nécessaires. L'initiative demande que les expériences sur les animaux ainsi que l'élevage et le commerce d'animaux destinés à de telles expériences soient interdits.

COUTS DE LA SANTE : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider invite lundi des acteurs de la santé pour une table ronde sur les mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé. Des efforts constants doivent être déployés afin que les soins de santé restent financièrement supportables, selon elle. La ministre de la santé tiendra un point de presse à l'issue de la table ronde.

CLIMAT : La COP29 débute lundi à Bakou en Azerbaïdjan. La rencontre réunira près de 200 pays dont la Suisse jusqu'au 22 novembre. Les participants doivent adopter un nouvel objectif financier collectif pour les investissements dans la lutte contre le réchauffement au niveau mondial. L'un des objectifs de la Suisse lors de ce sommet est d'augmenter le nombre de pays donateurs.

Vu dans la presse

PROTECTION DU CLIMAT : Malgré son soutien aux objectifs climatiques de Paris, la Suisse veut apparemment soutenir de nouvelles centrales à gaz à l'étranger. Selon les journaux alémaniques de Tamedia, il s'agit d'un projet de gaz au Turkménistan et de la planification de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (Serv) pour deux autres projets au Vietnam. Ensemble, les trois centrales à gaz devraient émettre environ huit millions de tonnes de CO2. Le montant pour les trois projets s'élève à environ 520 millions de francs. L'entreprise General Electric, et ses 2000 emplois à Baden (AG), qui fournit la technologie en profiterait. Ce soutien est en contradiction avec l'engagement de la délégation suisse à la conférence sur le climat de 2021. Une gestion trop stricte des projets gaziers par la Serv pourrait entraîner la perte d'emplois en Suisse, a justifié le Secrétariat d'Etat à l'économie.

ASILE : Le président de l'organisation germano-suisse de défense des droits de l'homme Libereco, Lars Bünger, a critiqué la Suisse pour son manque d'engagement en faveur des personnes de Biélorussie persécutées politiquement. Selon Lars Bünger dans les journaux alémaniques de Tamedia, seules quelques dizaines de personnes originaires de Biélorussie auraient trouvé une protection contre la persécution politique en Suisse depuis 2020. «La Pologne et la Lituanie ont accueilli plus de 300'000 personnes en quête de protection en provenance de Biélorussie depuis 2020. Le service de presse du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a répondu que six visas humanitaires avaient été délivrés à des ressortissants biélorusses entre 2019 et 2023. Libereco a récemment aidé un critique du régime biélorusse et un activiste LGBTQ à obtenir un visa en Suisse. Ils ont rencontré de nombreux obstacles. L'homme vit actuellement dans un centre d'asile au Tessin et espère que sa demande d'asile sera acceptée.

MANQUE DE PERSONNEL : Le chef des ressources humaines d'un hôpital de Bülach (ZH) a résolu ses problèmes de personnel avec un modèle de travail que la Charité de Berlin demande désormais. Selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), il a adapté le concept de son ancien employeur dans le domaine de la restauration. Fidèle à la devise: qui est plus flexible gagne mieux sa vie. Les collaborateurs peuvent se répartir en trois niveaux: Fixe, Flex et Super-Flex. Les employés Super-Flex reçoivent, en plus de leur salaire de base, une prime mensuelle de 350 francs. Après l'introduction du modèle, le taux de fluctuation du personnel a baissé de 30% et celui de de l'absentéisme de 20%. Le chef du personnel Manuel Portmann a déclaré à la NZZ que l'hôpital n'avait pratiquement plus besoin de personnel temporaire. Ce modèle a même valu à l'hôpital le Swiss HR Award 2024.

TRADITIONS : Les marchés et les repas gargantuesques de la St-Martin attirent les foules en novembre dans le Jura. «Les festivités de la St-Martin ont connu un grand changement dans les années 1970-1980, lorsqu'elles ont quitté la sphère locale et familiale pour devenir publiques», explique l'historien Lionel Guenin dans les colonnes du Quotidien jurassien. Il souligne que ce n'est pas un hasard, si cela coïncide avec la naissance du 23e canton. Certains caressent même l'idée d'inscrire la St-Martin au patrimoine mondial de l'UNESCO.

RÉVOLUTION DU PALAIS : La sommelière française, déjà multiprimée, s’annonce comme une des grandes figures du Championnat d’Europe de de sommellerie qui se dispute à Belgrade, du 10 au 15 novembre, lit-on dans le Temps. «Je goûte entre 40 et 60 bouteilles dans une journée normale de travail, dit-elle tranquillement, et on lui demande quand même de répéter, histoire de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un lapsus. Mais oui, Pascaline Lepeltier goûte tout ce qu’elle sert à ses clients du restaurant Chambers, à New York, et c’est donc fiesta quotidienne pour ses papilles. Comment fait-elle pour encaisser tout ça? On a le souvenir de dégustations dont on est ressortis presque couchés après une bonne douzaine de tests, même sans tout avaler. «Déjà, je déteste être ivre. Et j’ai appris à cracher, pas le choix», explique-t-elle, en montrant que la relation à l’alcool peut être saine, malgré le danger qui guette en permanence. Mieux encore: elle peut aussi devenir un art.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004) : Décès du dirigeant palestinien Yasser Arafat.

- Il y a 20 ans (2004) : Décès du réalisateur français Richard Dembo, Oscar du meilleur film étranger en 1984 pour «La diagonale du fou». Il était né en 1948.

- Il y a 30 ans (1994) : Bill Gates achète aux enchères pour 30,8 millions de dollars le Codex Leicester (également connu sous le nom de Codex Hammer), une collection reliée de feuilles contenant des écrits scientifiques, des notes, des croquis et des dessins de Léonard de Vinci. Ce codex devient ainsi le manuscrit le plus cher jamais vendu au monde.

- Il y a 50 ans (1974) : Naissance de l'acteur américain Leonardo DiCaprio ("Titanic», «Aviator», «Blood Diamond», «Inception», «Le Loup de Wall Street"), l'un des acteurs contemporains les mieux payés et les plus célèbres d'Hollywood.

- Il y a 60 ans (1964) : Naissance de l'actrice américaine Calista Flockhart ("Ally McBeal», «Brothers and Sisters").

- Il y a 90 ans (1934) : Naissance de la réalisatrice et écrivaine française Nadine Trintignant ("Mon amour, mon amour», «L'Eté prochain").

Le dicton du jour

À la Saint-Martin, l'hiver est en chemin, manchons aux bras et gants aux mains.

