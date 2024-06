blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La société Berformance, ex sponsor principal du FC Schaffhouse, est soupçonnée d'avoir escroqué des investisseurs à hauteur de plus de 100 millions. (image d'illustration) imago/Pro Shots

Les points forts du jour

GREVE FEMINISTE: Les femmes se mobilisent ce vendredi pour faire valoir leurs droits, à l'occasion de la traditionnelle grève féministe du 14 juin. L'égalité salariale, des salaires minimaux et des rentes décentes figurent au coeur des revendications. Différentes actions et manifestations sont prévues dans plusieurs villes.

PARLEMENT: La session d'été se termine vendredi. Le Parlement devrait adopter quinze objets. Parmi eux figurent deux projets visant à pouvoir interner les assassins mineurs et à restreindre les congés non accompagnés. Un autre projet permet de mieux lutter contre les mariages de mineurs. Et encore un autre par exemple cherche à mieux protéger les personnes étrangères des violences domestiques.

PROCES RAMADAN: Ce vendredi tombera le verdict de la Cour suprême du canton de Berne dans le procès du prédicateur biennois Abu Ramadan, condamné en 1ere instance pour discrimination raciale et escroquerie. La défense de l'accusé a demandé mercredi l'acquittement. Libyen établi à Nidau, à côté de Bienne, M. Ramadan (70 ans) avait été condamné en première instance à 14 mois de prison avec sursis, peine assortie d'une expulsion de six ans du territoire suisse.

AUJOURD’HUI, C’EST...: La Journée mondiale du donneur de sang. Elle vise à sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires aux systèmes de santé nationaux et à aider les services nationaux de transfusion à améliorer et étendre leurs programmes de donneurs en renforçant leurs campagnes d'information. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CRIMINALITÉ: Sous l'égide de l'Allemagne, des perquisitions et des saisies ont eu lieu mardi en Allemagne, en République tchèque, en Autriche et en Suisse. Cible de cette action coordonnée: la société Berformance, rapportent les journaux de CH Media et le Blick. Elle était jusqu'à très récemment le sponsor principal du FC Schaffhouse. Selon l'enquête du Blick, son chef Christian Lux a été arrêté pour escroquerie. Son entreprise aurait fourni à des investisseurs des produits de placement fictifs en cryptomonnaies. L'escroquerie se monterait à 109 millions de francs.

CRYPTOMONNAIE: La bourse de cryptomonnaie zougoise Lykke a été victime d'une cyberattaque le 4 juin: 22 millions de dollars ont disparu. Le patron de Lykke a expliqué à la Neue Zürcher Zeitung le déroulement des faits: «Les pirates se sont introduits dans notre réseau d'entreprises et ont réussi à convaincre une entreprise partenaire de transférer des fonds d'une valeur de 22 millions de dollars à une de leurs adresses». Bien qu'il s'agisse d'une transaction très inhabituelle, aucun avertissement n'a retenti.

CIRCULATION: Les ateliers gratuits de conduite destinés aux seniors sont victimes de leur succès. A tel point que le Service des automobiles et de la navigation (SAN), la police cantonale vaudoise et le Touring Club Suisse (TCS) ont dû en rajouter, écrit 24Heures. Les thèmes ont été judicieusement choisis, car ces aspects ont notablement évolué depuis que les aînés ont pris pour la première fois le volant.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Un bateau de réfugiés avec 500 à 700 personnes à bord fait naufrage au sud-ouest de la ville côtière grecque de Pylos. Seules une centaine de personnes seront sauvées.

- Il y a 10 ans (2014): Des séparatistes prorusses abattent un avion militaire avec un missile dans l'est de l'Ukraine. 49 personnes sont tuées, principalement des soldats. L'avion de transport de type Iliouchine IL-76 se trouvait en approche d'un aéroport de la ville de Lougansk, où les séparatistes prorusses ont proclamé une «République populaire».

- Il y a 25 ans (1999): L'ancien vice-président sud-africain Thabo Mbeki est élu à la présidence par le Parlement pour succéder à Nelson Mandela.

- Il y a 25 ans (1999): La Belgique interdit la vente de toutes les boissons de Coca-Cola.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivain américain Harry Turtledove, connu pour ses romans uchroniques, fantastiques et de science-fiction.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du batteur britannique Alan White, membre du groupe Yes.

- Il y a 160 ans (1864): Naissance du psychiatre allemand Alois Alzheimer, qui décrira une démence appelée par la suite maladie d'Alzheimer.

Le dicton du jour

«A Saint-Rufin, cerises à plein jardin.»

