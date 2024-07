blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'équipe suisse affrontera l'Angleterre ce soir à 18h (archives). ats

ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL: La soirée peut être historique pour l'équipe de Suisse de football. A Düsseldorf, elle affrontera dès 18h00 l'Angleterre en quart de finale de l'Euro 2024. Le vainqueur de ce match sera opposé en demi-finale aux Pays-Bas ou à la Turquie, qui seront aux prises dès 21h00 à Berlin.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 6 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale des coopératives. Cette année, les coopératives du monde entier sont invitées à célébrer sur le thème «Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous». Ce sera l'occasion de présenter les contributions actuelles et historiques des coopératives à la construction d'un avenir durable. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/cooperatives-day

Vu dans la presse

SANTÉ: Medbase, la filiale de Migros pour la santé, veut utiliser davantage ses pharmacies pour des traitements. A l'avenir, des prises de sang pour des examens de laboratoire sont également envisageables, a déclaré le patron de Medbase Marcel Napierala dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung. Il s'agit de petits pas, pas d'une révolution, a-t-il relativisé. Cette démarche est nécessaire, car des milliers de médecins de famille quitteront la profession dans les prochaines années. Les patients souffrant de maladies chroniques seront transférés du cabinet médical à la pharmacie.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès du musicien brésilien João Gilberto, l'un des pères de la bossa nova ("The Girl from Ipanema"). Il était né le 10 juin 1931.

- Il y a 10 ans (2014): Décès du skieur grison Edy Bruggmann, médaillé d'argent en slalom géant à Sapporo en 1972. Il avait 71 ans.

- Il y a 30 ans (1994): Première du film «Forrest Gump».

- Il y a 30 ans (1994): Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP Yasser Arafat reçoivent le prix de la paix de l'Unesco à Paris pour leur politique de réconciliation.

- Il y a 30 ans (1994): Naissance des actrices britanniques Camilla et Rebecca Rosso ("La vie de palace de Zack et Cody», «Blondes pour la vie").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'écrivain allemand Bernhard Schlink ("Le Liseur").

- Il y a 80 ans (1944): 168 personnes sont tuées et plus de 700 blessées dans l'incendie d'un cirque à Hartford (Connecticut).

- Il y a 170 ans (1854): Naissance de l'écrivaine zurichoise Ida Bindschedler, autrice de livres pour enfants. Elle est morte le 28 juin 1919.

- Il y a 170 ans (1854): La première convention du parti républicain américain se tient à Jackson.

Le dicton du jour

Jamais, en juillet, sécheresse n'a causé la moindre détresse

ro, ats