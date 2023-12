blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les deux Chambres devraient s'accorder pour sanctionner le fait de jeter des déchets sur la voie publique ("littering") par une amende maximale de 300 francs. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Le Conseil des Etats empoigne un projet visant à développer l'économie circulaire en Suisse, sur lequel le National s'est déjà prononcé en mai. Les deux Chambres devraient s'accorder pour sanctionner le fait de jeter des déchets sur la voie publique ("littering") par une amende maximale de 300 francs.

Les questions de monopole cantonal de collecte des déchets, de réutilisation des déchets ou de constructions respectueuses des ressources seront également débattues.

CARNET NOIR: Les obsèques de Léonard Gianadda ont lieu dans la matinée à l'église de Martigny-Bourg (VS). Une cérémonie oecuménique est prévue. Le mécène valaisan est décédé dimanche matin à l'âge de 88 ans. Il laisse à Martigny la fondation Pierre Gianadda à la renommée internationale qui a exposé les oeuvres d'illustres artistes comme Picasso, Van Gogh ou Rodin. La disparition de ce «grand homme», «figure marquante», a provoqué de nombreuses réactions.

Vu dans la presse

JUSTICE: Un ancien joueur du FC Sion est convoqué à la prison de Crêtelongue à Granges (VS) pour une affaire de leasing de Mercedes non payé. Ce footballeur français désormais engagé dans un autre club à l'étranger y est attendu pour y passer cinq jours, écrit Le Nouvelliste.

S'il ne se présente pas à Crêtelongue dans quelques semaines, «un mandat d'arrêt sera décerné à son encontre», indiquent les autorités. Reste à voir si ce mandat sera diffusé à l'international.

SOCIAL: La filiale allemande du biscuitier suisse Kambly est sur le point de faire grève. Les salaires sont la raison du mécontentement parmi les 130 collaborateurs en Allemagne, écrit le Berner Zeitung. Il est d'usage dans ce pays de faire bénéficier tous les collaborateurs des taux négociés dans les conventions collectives, indique le responsable syndical allemand.

Kambly s'engage pour des salaires équitables, réagit de son côté le patron de l'entreprise Nils Kambly. La répartition des salaires doit se faire à l'interne et non par le biais du syndicat, dit-il.

CYBERCRIMINALITE: Le groupe russe «NoName» a inutilement semé la peur en Suisse. Les cyberattaques de l'été dernier sur les sites Internet de l'administration fédérale, du Parlement et d'entreprises de transports n'ont pas causé de dommages durables, écrit la NZZ.

La peur des cyberattaques russes fait le jeu de Moscou et constitue le plus grand succès du groupe. Celui-ci a annoncé en novembre de nouvelles attaques contre des cibles suisses. Le résultat a été maigre, selon la NZZ, l'accès au site web menacé de cyberattaques étant resté possible.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Le conseiller national Albert Rösti (UDC/BE) est élu au premier tour au Conseil fédéral pour succéder à son collègue de parti Ueli Maurer. Dans la foulée, la conseillère aux Etats Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) est élue au 3e tour pour succéder à Simonetta Sommaruga.

- Il y a 20 ans (2003): Naissance de la princesse héritière néerlandaise Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje, fille aînée du roi Willem-Alexander des Pays-Bas.

- Il y a 30 ans (1993): Entrée en fonctions du Conseil exécutif de transition (TEC) en Afrique du Sud. Cet organisme, chargé de préparer les premières élections multiraciales dans le pays, comprend des personnalités blanches et noires, notamment Nelson Mandela. Sa mise en place met fin à 340 années de domination exclusivement blanche en Afrique du Sud.

- Il y a 30 ans (1993): Décès du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny.

- Il y a 35 ans (1988): Près de 25'000 personnes perdent la vie dans le tremblement de terre de Spitak en Arménie.

- Il y a 65 ans (1958): Le peuple suisse accepte en votation de modifier la Constitution fédérale pour augmenter la mise maximale pour les jeux de Kursaal de deux à cinq francs.

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de l'écrivaine alémanique Gertrud Leutenegger ("Ninive").

- Il y a 95 ans (1928): Naissance du linguiste américain Noam Chomsky. Il a exercé une forte influence sur le développement des disciplines scientifiques que sont la linguistique, les sciences cognitives et l'informatique, en les combinant dans la seconde moitié du XXe siècle.

- Il y a 135 ans (1888): John Boyd Dunlop déposait un brevet pour le pneu à air avec valve.

Le dicton du jour

«Quand Saint-Ambroise fait neiger, de huit jours froids gare au danger»

ro, ats