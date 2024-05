Un fusil d'assaut factice trouvé au centre fédéral d'asile de Boudry

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FOOTBALL: Le titre de champion de Suisse de football pourrait être attribué jeudi soir lors de la 36e journée de Super League. Pour ce faire, il faut que les Young Boys de Berne, qui reçoivent Saint-Gall dès 20h30, récoltent plus de points que Lugano, qui accueillera simultanément Winterthour.

PROCHE-ORIENT: L'Afrique du Sud demande jeudi à la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de Justice (CIJ), d'enjoindre Israël à cesser son incursion à Rafah, une opération qu'elle a qualifiée de «génocidaire» menaçant la «survie même des Palestiniens» en tant que groupe. L'Etat hébreu, qui récuse les accusations sud-africaines, y répondra vendredi.

CINÉMA: Jeudi est un jour important pour la délégation suisse au festival du film de Cannes, avec la montée des marches. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, en charge de la culture, est de la partie sur la Croisette. Pour rappel, quatre films suisses ont été retenus dans la sélection officielle.

DÉMOCRATIE: Le Conseil de l'Europe fête jeudi ses 75 ans à Strasbourg, à la veille de la réunion annuelle des ministres des affaires étrangères. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est sur place. Pour rappel, l'ancien conseiller fédéral Alain Berset est candidat au poste de secrétaire général de l'organisation.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale de la lumière. Elle célèbre le rôle que joue la lumière dans la science, la culture et l'art, l'éducation et le développement durable, et dans des domaines aussi divers que la médecine, les communications et l'énergie. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 16 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale du vivre ensemble en paix. Les États sont invités à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

BOUDRY: Un fusil d'assaut factice a été retrouvé au centre fédéral d'asile de Boudry (NE), rapporte jeudi ArcInfo, reprenant une information de 20 Minutes. «Cette arme factice a été récupérée le 17 avril par le service de sécurité, puis remise à la police neuchâteloise», indique à ArcInfo le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui a dénoncé le cas au ministère public neuchâtelois.

Le requérant d'asile qui détenait l'arme, un jeune homme, a été identifié et entendu dans le cadre d'une procédure pour infraction à la loi sur les armes, relève la police neuchâteloise. L'arme factice est une réplique du fusil d'assaut de l'armée suisse, le SIG-550 ou Fass 90. Il s'agit d'une arme à air comprimé, qui tire des billes et est d'ordinaire utilisée à des fins récréatives.

PROCHE-ORIENT: Le recteur de l'université de Berne, Christian Leumann, dit craindre, dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de jeudi, pour la réputation du système académique suisse suite aux protestations de collectifs pro-palestiniens dans plusieurs universités suisses.

Si les universités perdent leur indépendance politique, elles n'auront plus d'utilité, estime-t-il. «Nous ne serons alors perçus que comme des activistes. Nous ferons la même chose que la politique». La confiance de la société dans la science repose sur son indépendance, ajoute-t-il.

INDUSTRIE: Les conseillers fédéraux Albert Rösti et Guy Parmelin n'écartent pas l'idée de soutenir par des fonds pour le climat l'industrie suisse de l'acier, un secteur en grande difficulté, indiquent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Rien n'est encore prêt et de nombreuses questions restent ouvertes, précisent cependant les journaux.

Le mouvement Grève pour le Climat préconise, lui, d'aller plus loin, en nationalisant les usines. Une industrie sidérurgique locale est la base du tournant énergétique, assure-t-il, soulignant que, pour la production d'installations éoliennes et solaires, il faut des chaînes d'approvisionnement propres.

ÉNERGIE: La centrale de réserve de Birr (AG) n'est plus raccordée au réseau électrique depuis un incendie survenu à la mi-février, qui a endommagé le raccordement, rapporte jeudi l'Aargauer Zeitung. En cas d'urgence, l'installation fonctionnant avec du diesel ne pourrait pas fournir d'électricité. Mais l'approvisionnement de la Suisse en électricité n'a pas été menacé jusqu'à présent, assure la société nationale pour l'exploitation du réseau d'électricité Swissgrid dans le journal.

En cas d'urgence, une réparation serait possible en l'espace de quelques semaines, ajoute l'exploitant. La centrale de Birr devrait à nouveau être prête à fournir de l'énergie à la fin juin, après le remplacement du câble endommagé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès de l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, constructeur de la pyramide du Louvre à Paris.

- Il y a 15 ans (2009): le peuple suisse accepte à 67% l’article constitutionnel demandant la prise en compte des médecines complémentaires. Il dit oui du bout des lèvres (50,1%) à l’introduction de passeports biométriques.

- Il y a 15 ans (2009): le gouvernement du Sri Lanka annonce la victoire sur les rebelles tamouls après plus de 25 ans de guerre civile.

- Il y a 20 ans (2004): le peuple suisse inflige un sévère camouflet au Conseil fédéral et au Parlement, en rejetant la 11e révision de l'AVS, le paquet fiscal et l'augmentation de la TVA en faveur de l'AVS et de l'AI à une majorité des deux tiers et dans tous les cantons.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de la chanteuse italienne Laura Pausini ("La solitudine").

- Il y a 55 ans (1969): Naissance de l'acteur américain David Boreanaz ("Bones").

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur américain Danny Trejo. Il incarne le cliché de l'éternel méchant latino à Hollywood avec près de 370 apparitions sur le grand ("Desperado», «Les Ailes de l'enfer», «Heat") et le petit écran ("Breaking Bad», «X-Files» et «Sons of Anarchy").

- Il y a 95 ans (1929): les Oscars sont décernés pour la première fois.

Le dicton du jour

«À la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié».

