«Si octobre est chaud, février sera...»

Les points forts du jour

UKRAINE: Des dizaines de pays se retrouvent jeudi et vendredi à Lausanne pour organiser l'assistance pour le déminage humanitaire en Ukraine. Cette conférence ministérielle sera ouverte par la présidente de la Confédération Viola Amherd et le premier ministre ukrainien Denys Chmygal. Une feuille de route doit être dévoilée.

UKRAINE: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend jeudi au sommet de l'Union européenne (UE) à Bruxelles pour y présenter son plan de victoire, suite à l'invitation du président du Conseil européen, Charles Michel. Le «premier point» du plan est «une invitation de l'OTAN, dès maintenant», a déclaré mercredi le président ukrainien. Il prévoit également la levée des restrictions dans l'usage des armes que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine et le déploiement sur le territoire ukrainien d'armes de dissuasion non nucléaires.

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Viola Amherd rencontre jeudi à Varsovie son homologue polonais Andrzej Duda ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement polonais. Les discussions doivent porter sur les relations bilatérales entre la Suisse et la Pologne, la situation sécuritaire en Europe et les négociations sur les futures relations entre la Suisse et l'UE, a annoncé son département, le DDPS. La coopération bilatérale avec la Pologne dans le cadre de la deuxième contribution suisse à la cohésion sera également abordée. Le voyage de Mme Amherd est motivé par le fait que la Pologne assumera la présidence tournante du Conseil de l'UE au début 2025.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 17 octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Elle vise à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: Une vingtaine d'anciens secrétaires d'Etat, d'ambassadeurs et de spécialistes du Moyen-Orient suisses, dont Carla del Ponte et Jacques de Watteville, pressent dans une lettre le Conseil des Etats de revenir sur la décision du National d'arrêter le financement de la Suisse à l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), écrivent jeudi Le Temps et le Blick. La missive rappelle qu'aucune ONG suisse n'a la possibilité, les moyens, ni l'expertise de remplacer l'UNRWA. Les sénateurs doivent se pencher sur le sujet le 24 octobre.

EPF: La politique des achats des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) présente plusieurs lacunes importantes, alertent jeudi 24 Heures et la Tribune de Genève, se référant à un rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF). Plus de la moitié des commandes (52%) sont passées sans appels d'offres avec les fournisseurs pour des marchés de plus de 230'000 francs, pointe le CDF.

Le rapport relève aussi un manque de coordination des EPF pour l'achat de matériel commun afin d'obtenir de meilleures conditions. Les contrats ne respectent en outre pas systématiquement les conditions générales de la Confédération, mais contiennent des dispositions qui peuvent être favorables au fournisseur. Les EPF se composent des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne (EPFL) et de Zurich (EPFZ), de trois instituts fédéraux et du laboratoire EMPA. Elles achètent des biens et des services pour environ 350 millions de francs par année.

SALAIRES: Une étude comparative de la Confédération confirme l'écart salarial entre les employés fédéraux et ceux du secteur privé, rapporte jeudi la Neue Zürcher Zeitung. Alors que les logisticiens et les laborantins gagnent jusqu'à 26% de plus à la Confédération, les postes de cadres sont mieux rémunérés dans l'économie privée, parfois jusqu'à 58%. Les petites et moyennes entreprises comptant moins de 15'000 employés n'ont pas été incluses dans la comparaison.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): fin de l'installation du «London Eye», la plus grande roue au monde. D'une hauteur de 137 mètres, la roue peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Elle a été mise en service en mars 2000.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du chanteur et animateur de télévision français François Corbier. Il est décédé en 2018.

- Il y a 110 ans (1914): naissance de Jerry Siegel, l'un des créateurs du personnage de Superman. Il est décédé en 1996.

- Il y a 175 ans (1849): décès à Paris du pianiste et compositeur polonais Frédéric Chopin. Il était né en 1810.

Le dicton du jour

«Si octobre est chaud, février sera froid»

