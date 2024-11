blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

ATS

Les points forts du jour

DROITS POLITIQUES: L'Action Quatre Quarts dépose ce jeudi plus de 135'000 signatures pour son initiative «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)». L'initiative pour la démocratie veut faciliter la naturalisation. Elle demande que celle-ci soit possible après cinq ans de séjour légal en Suisse, indépendamment de l'autorisation d'établissement.

INCLUSION: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider inaugure jeudi l’Alliance Inclusion numérique suisse, «dans un contexte où le tout numérique menace d’exclure une grande partie de la population» selon son département. Environ un tiers des personnes en Suisse maîtrisent mal les outils numériques. Il s’agit notamment de personnes en situation de handicap, de seniors et de personnes disposant d’un faible niveau de formation.

FORMATION: Les conseillers d'Etat latins en charge de la formation se réunissent jeudi à Lausanne à l'occasion des 150 ans de la Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP). Ils feront le point sur l'éducation numérique, la réforme de la maturité, la formation des enseignants ou encore les mesures pour mieux accompagner les élèves en difficulté.

ENCHERES: la maison Sotheby's met en vente une série de dessins de Keith Haring. Il s'agit de 31 vestiges du street art, des dessins réalisés à la craie dans les années 1980 sur les panneaux publicitaires du métro new-yorkais. Les oeuvres proviennent de la collection privée de Larry Warsh, éditeur qui a rassemblé l'oeuvre de Harinf durant 40 ans.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 novembre, c'est aujourd'hui la Journée modiale de la philosophie. En dehors d’être une discipline, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui peut transformer les sociétés et stimuler le dialogue des cultures. En éveillant à l’exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 21 novembre, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de la télévision. Au 21e siècle, à quoi sert un télévisieur? Il ne s'agit plus seulement d'un canal à sens unique pour les contenus diffusés par la télévision et le câble. Les téléviseurs modernes offrent un large éventail de contenus multimédias et interactifs, tels que les vidéos en continu, la musique et la navigation sur internet. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

VIEILLESSE: En Suisse, même en disposant d'une fortune confortable, les retraités vont avoir des problèmes une fois que leur santé nécessitera d'entrer en home médicalisé, écrivent La Liberté et le Courrier. En effet, bien que la fortune médiane à l'heure de quitter le monde du travail atteigne le million de francs par couple, la majorité des seniors en EMS, soit 54%, a besoin du soutien de l'Etat pour vivre.

Avenir Suisse préconise donc de revoir complètement le système de financement des soins pour les personnes âgées. Le groupe de réflexion libéral plaide pour la création d'un capital santé individuel sur le modèle du 2e pilier.

STADE DU LAUSANNE-SPORT (LS): Le stade de la Tuilière n’attire pas autant de monde qu’espéré autour du ballon rond. Propriété de la Ville de Lausanne, l’enceinte inaugurée en 2020 est exploitée exclusivement par le LS, qui reçoit pour cela un montant annuel de 1,1 million de francs, écrit 24 Heures. À titre de comparaison, le Servette FC, paie 550’000 francs chaque année pour bénéficier de la Praille et entretenir la pelouse. Tandis que l’eau et l’électricité sont à la charge de la Fondation du Stade de Genève.

Malheureusement pour le LS – qui appartient à un groupe de pétrochimie ayant généré 15 milliards d’euros en 2023 -, le coup de pouce public ne suffit pas pour faire du bénéfice avec la Tuilière. Sa première équipe n’attire que 6500 personnes en moyenne par match, et Lausanne fait partie des cancres du pays. Seuls Lugano (qui rénove son stade) et le Petit Poucet yverdonnois font moins bien cette saison.

HORLOGERIE: Présentée il y a un mois, la montre suisse à 100'000 dollars du futur président américain a soulevé beaucoup de commentaires, lit-on dans Le Temps. Plusieurs questions restaient ouvertes. Vaut-elle son prix? Est-elle «Swiss made»? Et surtout, qui est le fabricant?

Le lecteur apprend que munies d’un calibre à tourbillon chaux-de-fonnier de chez BCP, ces montres sont réalisées à Mendrisio, chez Montrichard. Leur prix public est en ligne avec les pratiques couramment appliquées en Suisse, voire légèrement en dessous.

SPORT D'HIVER: Les indigènes ne bénéficient plus de rabais sur les remontées mécaniques, en particulier en Suisse romande. De nombreux domaines skiables s'y sont regroupés et renoncent donc au rabais pour les habitants de la région, indiquent les journaux de CH Media.

Ces derniers ont comparé les prix pour les indigènes dans les plus grands domaines skiables de Suisse. Le rabais le plus important est accordé à Crans-Montana VS, suivi par Andermatt-Sedrun-Disentis et San Bernardino. Les domaines de Suisse orientale de Pizol, Flumserberge et Wildhaus permettent aussi aux locaux de bénéficier d'un rabais, mais arrivent en queue de peloton.

TRANSPORT FERROVIAIRE: C'est le département fédéral des finances et non celui des transports qui a proposé de supprimer l'aide financière pour les trains de nuit. Le ministre des transports Albert Rösti ne s'y serait pas opposé explicitement, selon des informations des journaux alémaniques de Tamedia. Le département fédéral des finances aurait proposé de ne pas verser les 30 millions de francs par an, malgré la décision du Parlement.

Le département, dirigé par Albert Rösti, est en revanche intervenu dans le domaine du transport de marchandises pour soutenir sa promotion. Il préconiserait plutôt de réduire plus que prévu les apports dans le fonds d'infrastructure ferroviaire.

ASILE: Dans une lettre adressée au Conseil fédéral, le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a mis en garde contre un effondrement du système d'asile. Des mesures sont nécessaires pour «ramener le nombre de demandeurs d'asile à un niveau supportable et durable», écrit le Conseil d'Etat dans sa lettre, dont le Blick a eu connaissance.

Les défis pour les communes deviendraient «de plus en plus insurmontables». Le canton arrive «lentement mais sûrement» au bout de ses possibilités, qui peuvent être imposées et financées par la population.

CONSOMMATEURS: L'entreprise de vélos électriques Flyer a licencié 150 de ses quelque 170 collaborateurs à Huttwil, dans le canton de Berne. Le personnel a été informé mercredi de la suppression de postes ainsi que de la délocalisation de la production en Allemagne, indiquent les journaux bernois de Tamedia. Selon eux, seules 15 personnes sont épargnées par le licenciement collectif. La marque Flyer devrait continuer à exister même avec la délocalisation en Allemagne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): Décès du chorégraphe allemand Uwe Scholz qui fut durant six ans maître de ballet à l'Opéra de Zurich. Il était né en 1958.

- Il y a 20 ans (2004): Début de la «Révolution orange» en Ukraine, à la suite du second tour de l'élection présidentielle entre Victor Iouchtchenko et Victor Ianoukovich. Le scrutin, remporté par M. Ianoukovich, est accompagné d'accusations massives de manipulation et de manifestations de masse. Par la suite, la Cour suprême ordonne un nouveau scrutin, remporté cette fois par Victor Iouchtchenko.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du journaliste sportif français Serge Lang, cofondateur de la Coupe du monde de ski alpin. Ancien résistant, ce journaliste correspondant de médias de nombreux pays (France, Suisse, Italie, Etats-Unis, etc.), a couvert les plus grands événements sportifs. Il était né en 1920.

- Il y a 50 ans (1974): Décès du compositeur genevois Frank Martin ("La vie l'emporta», «Le vin herbé», «Polyptyque"). Il était né en 1890.

- Il y a 50 ans (1974): Deux attentats à la bombe attribués à l'IRA provisoire visent des pubs de Birmingham, en Angleterre, faisant 21 morts et 182 blessés.

- Il y a 60 ans (1964): Le pont Verrazzano-Narrows sur l'Hudson à New York est ouvert à la circulation. Il était à l'époque le plus long pont suspendu du monde.

Le dicton du jour

«Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre.»

ro, ats