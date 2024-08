blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ÉTATS-UNIS: La convention des démocrates pour désigner leur candidat à la présidentielle américaine de novembre s'achève jeudi à Chicago avec le discours de Kamala Harris. L'actuelle vice-présidente doit accepter formellement l'investiture de son parti devant les caméras du monde entier lors d'une grande soirée ponctuée par le lâcher de milliers de ballons.

POPULATION: L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie jeudi les résultats définitifs sur l'évolution de la population en Suisse en 2023. En avril dernier, il avait annoncé une hausse de 1,6% des résidents permanents en 2023. A la fin décembre, un peu plus de 8,96 millions de personnes habitaient en Suisse.

ATHLÉTISME: La 48e édition de la réunion d'athlétisme Athletissima a lieu jeudi soir à la Pontaise, à Lausanne. Du côté suisse, Mujinga Kambundji aura de la concurrence sur 100 m, Ditaji Kambundji devra, elle aussi, se battre sur 100 m haies, Simon Ehammer retrouvera les trois hommes qui ont fait mieux que lui aux JO de Paris en saut en longueur, tandis que Dominic Lobalu courra sur une distance peu habituelle pour lui, le 1500 m.

FOOTBALL: Le FC Lugano affronte jeudi soir dès 20h30 Besiktas Istanbul en match aller des qualifications pour la phase de groupes de l'Europa League de football. Le match se joue à Thoune. Deux autres clubs suisses sont également en lice, mais pour une qualification à la Conférence League. Le Servette de Genève est attendu dès 21h00 à Londres par Chelsea, alors que St-Gall reçoit à la même heure l'équipe turque de Trabzonspor. Les matchs retour auront lieu dans une semaine.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 août, c'est aujourd'hui la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions. Elle vise à rappeler que les actes de violence fondés sur la religion ou la conviction demeurent fréquents, notamment contre les personnes appartenant à des minorités religieuses. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TERRORISME: La menace terroriste s'est accentuée en Suisse depuis le début de l'année, avertit jeudi le directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC) Christian Dussey dans la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Il pointe une campagne lancée par l'Etat islamique (EI) appelant à commettre des attaques en Europe.

Le groupe islamiste terroriste «n'en avait plus fait depuis longtemps. Ça a vraiment donné un nouvel élan au mouvement, démultiplié par les réseaux sociaux», indique M. Dussey. Le risque d'attentat le plus probable en Suisse «est celui d'un acte de violence perpétré par un individu isolé inspiré par le djihadisme», ajoute-t-il. Quant à l'extrémisme violent de droite ou de gauche, il est plutôt stable, assure le chef du SRC.

EMPLOI: La plupart des petites et moyennes entreprises (PME) suisses n'ont plus d'apprentis, remarquent jeudi La Liberté, ArcInfo et Le Nouvelliste, citant une étude récemment publiée par l'assureur AXA. Seules 40% d'entre elles forment encore la relève de demain. Les PME renonçant à engager des apprentis invoquent un manque de temps, de formation adéquate et de qualifications à l'interne.

Près d'une entreprise sur sept déclare en outre avoir déjà mis au concours sans succès des places d'apprentissage et environ la moitié de celles qui en proposent éprouvent des difficultés à engager. Plus de 11'000 places d'apprentissage étaient encore disponibles pour la rentrée d'août.

INFORMATIQUE: Les coûts du passage du logiciel russe de positionnement Infotrans à un système interne prennent l'ascenseur pour les Chemins de fer fédéraux (CFF), écrit jeudi le journal Blick. Le projet coûte désormais 900'000 francs de plus que les deux millions initialement prévus. Dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine, la Confédération s'était inquiétée il y a deux ans du fait que les CFF utilisaient un logiciel russe.

Les CFF avaient alors décidé à la fin 2022 de se séparer du fournisseur russe et de remplacer tous les systèmes, indique un porte-parole de la compagnie ferroviaire. Le but pour les CFF est d'être indépendants du système russe d'ici à la fin 2025, ajoute-t-il.

SANTÉ: Les infirmières travaillant en Argovie sont celles qui changent le plus souvent d'employeurs, rapportent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, relayant une étude de l'Observatoire suisse de la santé. En 2022, le taux de fluctuation du personnel soignant dans le canton d'Argovie s'élevait à 30,2%.

La moyenne suisse était de 24,7%. A l'opposé, c'est le canton de Genève qui avait enregistré le moins de changements, avec un taux de fluctuation de 11,2%. «Les salaires sont plus bas en Argovie que dans les cantons voisins», explique dans les journaux le président de l'association suisse des infirmières et infirmiers de la section Argovie-Soleure.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès du chanteur italien Toto Cotugno à l'âge de 80 ans. Il était l'interprète de «L'italiano» (1983) et d'"Insieme: 1992», un titre qui lui avait permis de remporter le concours Eurovision de la chanson en 1990.

- Il y a un an (2023): décès de Martin Laciga, l'un des pionniers du beach-volley en Suisse. Il a été vice-champion du monde et trois fois champion d'Europe.

- Il y a 20 ans (2004): vol de deux tableaux d'Edvard Munch, «Le Cri» et «La Madone», au musée Munch d'Oslo.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'économiste tchécoslovaco-suisse Ota Šik, l'une des principales figures du «printemps de Prague». Cet homme, naturalisé suisse en 1983, est considéré comme le père des réformes économiques tchécoslovaques.

- Il y a 60 ans (1964): création de la Patrouille suisse.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'ancien joueur de tennis suédois Mats Wilander, ancien numéro un mondial et vainqueur de sept tournois du Grand Chelem.

- Il y a 70 ans (1954): dernière course de Formule 1 en Suisse. L'Argentin Juan Manuel Fangio remporte le Grand Prix dans la forêt de Bremgarten (BE). Les courses de sport automobile seront interdites en Suisse après un accident qui a fait plus de 80 morts, au Mans l'année suivante.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du ténor wagnérien allemand Peter Hofmann, qui connut le succès dans les domaines de l'opéra, du rock, de la pop et de la comédie musicale. Il est décédé en 2010.

- Il y a 160 ans (1864): signature de première «Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne».

Le dicton du jour

«Belettes blanches de la St-Symphorien annoncent que l'hiver est en chemin».

