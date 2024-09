Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les travaux s'annoncent sans fin sur l'autoroute A9 entre Lausanne et le Valais, une section parsemée de chantiers depuis une quinzaine d'années, avertit jeudi le journal 24 Heures. KEYSTONE

Les points forts du jour

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la charité. Elle vise à sensibiliser et à mobiliser les individus, les ONG et l'ensemble des acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/charity-day

FOOTBALL: L'équipe de Suisse de football entame la nouvelle édition de la Ligue des Nations, jeudi soir à Copenhague. Au Parken Stadion, la sélection de Murat Yakin vise un résultat favorable face au Danemark, trois jours avant d'accueillir l'Espagne, dimanche à Genève. Une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations permettrait à la Suisse d'être parmi les têtes de série pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

ÉTATS-UNIS: L'ancien président américain Donald Trump comparaît à nouveau devant la justice jeudi dans le cadre des poursuites fédérales pour tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Absent à l'audience, le candidat républicain à la présidentielle de novembre a donné instruction à ses avocats de déclarer officiellement qu'il plaidait non coupable.

ÉNERGIE: La commission fédérale de l'électricité (ElCom) fait le point jeudi devant les médias sur les tarifs de l'électricité dans l'approvisionnement de base en 2025. Elle informera également sur le contexte de l'évolution actuelle des prix et des tarifs. Selon une enquête de l'Association des entreprises électriques suisses (AES) auprès de ses membres, publiée au début juillet, les prix de l'électricité devraient baisser l'an prochain en Suisse.

Vu dans la presse

TRAFIC ROUTIER: Les travaux s'annoncent sans fin sur l'autoroute A9 entre Lausanne et le Valais, une section parsemée de chantiers depuis une quinzaine d'années, avertit jeudi le journal 24 Heures. «Le tronçon fera toujours l'objet d'entretien», explique dans le journal Olivier Floc'hic, porte-parole à l'Office fédéral des routes (OFROU). «Si un tronçon spécifique ne fait plus l'objet de travaux pendant vingt-cinq ans en moyenne, passé cette période, des interventions courantes sont toutefois nécessaires, ne serait-ce que pour remplacer la couche de roulement [...] Il en va également de même pour les équipements électromécaniques des tunnels et surtout leur système de gestion», ajoute-t-il. Les lieux assainis en 2010 devront donc à nouveau faire l'objet d'entretien en 2035, au moment où d'importants projets en cours arriveront à leur terme.

ARMEMENT: L'Allemagne renonce aux fabricants d'armes suisses pour équiper son armée, annonce jeudi Le Temps sur son site en ligne. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a reçu récemment une lettre de son homologue à Berlin, lui signifiant que les fabricants suisses d'armes n'entrent désormais plus en ligne de compte lors de certains achats de l'armée allemande. Les autorités allemandes «invoquent le fait que le Conseil fédéral a refusé la réexportation de 12'000 munitions de fabrication suisse pour les chars Guepard que l'Allemagne a envoyés à l'Ukraine, munitions exportées vers l'Allemagne il y a environ 30 ans», explique dans le journal le directeur d'armasuisse, Urs Loher. En 2023, Berlin était le premier importateur de matériel militaire suisse.

IMMOBILIER: La Suisse a connu cette année la plus forte hausse des loyers d'habitation depuis 30 ans, rapportent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, relayant une analyse de la banque Raiffeisen. Les loyers des nouveaux appartements mis en location étaient 6,4% plus élevés au deuxième trimestre qu'à la même période de l'année précédente, ce qui correspond à la plus forte hausse depuis 1992. La Confédération suisse a, certes, changé sa stratégie en matière d'aménagement du territoire, mais celle-ci n'a pas été abordée avec suffisamment de clairvoyance, explique dans les journaux le chef économiste de Raiffeisen Fredy Hasenmaile.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): le Comité international olympique (CIO) met en vigueur un code antidopage, obligeant l'ensemble du sport olympique à adopter une approche cohérente de la lutte contre le dopage.

- Il y a 60 ans (1964): le cycliste belge Eddy Merckx, surnommé «le cannibale», devient à 19 ans le plus jeune champion du monde de cyclisme amateur de tous les temps.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du médecin généticien et essayiste français Axel Kahn. Il était le président de la Ligue contre le cancer. Il est décédé en 2021.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du pilote automobile tessinois Clay Regazzoni, vice-champion du monde de Formule 1 en 1974. Il est décédé en 2006.

- Il y a 110 ans (1914): décès de l'écrivain et poète français Charles Péguy au début de la première guerre mondiale. Il était né en 1873.

Le dicton du jour

«Septembre humide, pas de tonneau vide».

