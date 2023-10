blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«S'il neige en octobre, l'hiver sera sobre», promet le dicton de ce 16 octobre. KEYSTONE

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: La sénatrice Evi Allemann (PS/BE) devrait s'exprimer lundi sur ses ambitions quant à la succession du conseiller fédéral Alain Berset. Jusqu'à présent, cinq socialistes se sont lancés dans la course: le député vaudois Roger Nordmann, le président du gouvernement bâlois Beat Jans, les députés grison et bernois Jon Pult et Matthias Aebischer ainsi que le sénateur zurichois Daniel Jositsch. Le nom de la personne qui remplacera Alain Berset sera connu le 13 décembre.

FRANCE: Une minute de silence sera observée dans les établissements scolaires français «en mémoire des victimes des attentats commis contre l'Ecole». Vendredi, Dominique Bernard, un professeur de français âgé de 57 ans, a été poignardé à mort par un ancien élève radicalisé. Depuis, la France est en alerte «urgence attentat», niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Près de 7000 soldats sont déployés sur tout le territoire.

Vu dans la presse

CRIMINALITE: Un Vaudois condamné au Pérou pour le meurtre de sa compagne s'est réfugié en Suisse afin d'échapper à la prison. Le 24 Heures a retrouvé sa trace dans le district de Morges. L'homme avait été relâché par la justice quelques jours après les faits commis au Pérou en 2019. Introuvable depuis, il a finalement été condamné en mars 2023 à sept ans de prison.

Quatre mois plus tard, soit le 3 juillet 2023, il s'est officiellement annoncé dans son village d'origine en provenance de Lima. Le condamné ne devrait jamais rejoindre les prisons péruviennes, la Suisse se réservant le droit de refuser l'extradition de ses propres ressortissants. La Confédération pourrait toutefois punir l'acte commis par le Vaudois à la place du Pérou, si ce pays d'Amérique du Sud le demande.

BANQUES: La chute de Credit Suisse a profité aux banques cantonales et régionales. Entre janvier et juin 2023, elles ont enregistré la plus forte croissance des flux net de fonds, à +7,1% en rythme annualisé, montre une recherche d'un analyste de Vontobel relayée par Le Temps.

Dans le détail, derrière UBS, la Banque cantonale de Zurich a publié le meilleur résultat des établissements étudiés avec 19 milliards d'afflux net au premier semestre. La Banque cantonale de Saint-Gall ainsi que Julius Baer et LGT figurent également parmi les principaux gagnants des mouvements sur le marché.

FEDERALES 2023: Après l'Ecorating, place au Techrating. L'association CH++, le lobby citoyen dédié au numérique, à la science et à la recherche, a publié son premier Techrating qui classe les parlementaires selon des critères non pas liés à l'écologie, mais à la technologie, indique Le Temps.

Chez les élus, le trio de tête est composé de Gerhard Andrey (Les Vert-e-s/FR), Jörg Mäder (Vert'libéral/ZH) et Samuel Bendahan (PS/VD). Ce classement à ses limites: seuls 40% des candidats aux élections fédérales ont répondu au questionnaire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 3 ans (2020): Samuel Paty, un professeur d'histoire qui avait montré des caricatures de Mahomet en cours est décapité en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)

- Il y a 15 ans (2008): La Confédération et la Banque nationale suisse (BNS) viennent au secours de l'UBS dans le cadre d'une opération de sauvetage sans précédent. Elles mettent à disposition 68 milliards de francs.

- Il y a 40 ans (1983): Décès de l'ancien conseiller fédéral socialiste Willi Ritschard, 13 jours après l'annonce de sa démission, lors d'une randonnée sur le Grenchenberg dans le Jura soleurois. Ce monteur en chauffage, né à Deitingen (SO), a été conseiller fédéral de 1973 à 1983. Il a dirigé le département des transports et de l'énergie, puis celui des finances. Il était connu pour son humour et ses répliques ("Plus le singe grimpe haut, mieux on voit son derrière").

- Il y a 50 ans (1973): Début de la première crise pétrolière. Les gouvernements de toute l'Europe appellent à limiter la consommation de mazout et de carburants. En Suisse, des interdictions de circuler le dimanche et une limitation de vitesse à 100 km/h sur les autoroutes seront imposées.

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'acteur et réalisateur américain Tim Robbins ("Rien à perdre», «Mystic River», «The Player», réalisateur de «La Dernière marche").

- Il y a 230 ans (1793): Exécution de la reine de France Marie-Antoinette.

Le dicton du jour

«S'il neige en octobre, l'hiver sera sobre»

