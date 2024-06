blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le Conseil fédéral devrait approuver mercredi la proposition du ministre de la communication Albert Rösti de baisser la redevance de radio-télévision du Serafe. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

BIENNE: L'artiste Nemo sera accueilli comme une véritable célébrité lundi soir dans sa ville natale de Bienne, cinq semaines après avoir remporté le concours Eurovision. Le public aura deux heures pour partager un moment au plus près de la star biennoise pour lui demander un autographe ou prendre des selfies. Mais il n'est cependant pas prévu que Nemo chante son titre «The Code».

PROCES HINDUJA: Le procès pour traite d'êtres humains et usure par métier de quatre membres de la famille Hinduja, une famille de milliardaires à la tête d'un conglomérat industriel indien, se poursuit ce lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève avec les réquisitoires et plaidoiries. La famille est accusée d'avoir fait venir d'Inde des employés de maison pour travailler dans sa propriété de Cologny (GE) dans le but d'exploiter leur force de travail. Les accusations sont contestées par les prévenus.

NATATION: Après les spécialistes d’athlétisme, les nageurs ont également droit à leurs championnats d’Europe, dès ce lundi dans le grand bassin de Belgrade. Si ces joutes ne constituent qu’une étape avant les Jeux olympiques pour Noè Ponti ou Roman Mityukov, Jérémy Desplanches veut et doit sortir le grand jeu. Le médaillé de bronze de Tokyo 2021 doit nager en 1'57''94 ou moins sur 200 m 4 nages pour s'assurer un ticket individuel pour Paris. Le Genevois sera en lice dès lundi à Belgrade sur 100 m brasse, sa nage de prédilection, et entrera en scène sur 200 m 4 nages samedi prochain pour les séries.

AUJOUR'HUI, C'EST...: Comme tous les 17 juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La désertification, la dégradation des sols et la sécheresse font partie des défis environnementaux les plus pressants actuellement, avec près de 40% de la surface terrestre mondiale déjà considérée comme dégradée. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

MÉDIAS: Le Conseil fédéral devrait approuver mercredi la proposition du ministre de la communication Albert Rösti de baisser la redevance de radio-télévision du Serafe, rapporte le Blick. Ce dernier veut la réduire d'environ dix pour cent pour la faire passer à 300 francs.

Par le biais d'une ordonnance, Albert Rösti pourrait imposer la baisse de la redevance sans passer par le Parlement. Le conseiller fédéral est contre l'initiative «200 francs, ça suffit!». Les électeurs suisses se prononceront sur cette initiative en 2025.

BÜRGENSTOCK: Claudia Buzzi, l’ambassadrice du Brésil à Berne, explique la position de son pays à l'issue du sommet. «Le message de notre présence doit être compris comme une marque de respect pour nos amis suisses, pour qui il était important que tout le monde suive la conférence, y compris sans y participer. J’ai vu que quelques pays n’ont finalement pas signé la déclaration finale», a-t-elle déclaré au Temps. Le président Luiz Inacio Lula da Silva a très tôt pris ses distances avec le sommet pour la paix si la Russie ne devait pas être invitée.

DIFFÉRENCE: 57% de la population suisse a rejeté la reconnaissance d'un troisième sexe, selon un sondage. Le refus d'un sexe officiel pour les non-binaires était à peu près le même dans tous les groupes d'âge, rapporte Tamedia. Le groupe de presse a réalisé ce sondage en collaboration avec 20 Minutes et l'institut Leewas.

Les réponses varient en fonction de la proximité envers un parti: Jusqu'à deux tiers des partisans du PS, des Verts et des Verts libéraux se sont prononcés favorablement. Avec plus de 80%, le rejet était le plus fort au sein de l'UDC. Les partisans du PRD et du centre ont également rejeté l'introduction d'un troisième sexe.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès de la millionnaire, designer et actrice américaine Gloria Vanderbilt. Elle commercialisait entre autres des jeans et des parfums de marque, son signe distinctif était un cygne blanc. Elle était née le 20 février 1924.

- Il y a 15 ans (2009): décès de l'universitaire et homme politique germano-britannique Ralf Dahrendorf. Ce sociologue était spécialiste des conflits sociaux. Il était né le 1er mai 1929.

- Il y a 30 ans (1994): les artistes Christo et Jeanne-Claude recouvrent le Reichstag de Berlin.

- Il y a 30 ans (1994): arrestation de l'ancienne star du football américain O.J. Simpson, soupçonné du meurtre de son ex-femme et du petit ami de celle-ci. Il avait finalement été acquitté. Il est décédé le 11 avril 2024.

- Il y a 50 ans (1974): l'IRA provisoire fait exploser une bombe au palais de Westminster où siège la chambre des communes. Un volontaire de l'IRA a téléphoné pour émettre un avertissement six minutes avant l'explosion de la bombe, permettant ainsi de nettoyer la zone. Personne n'a été tué, mais 11 personnes ont été grièvement blessées.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du cinéaste Xavier Koller, premier réalisateur à ramener un Oscar en Suisse. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1990 pour «Voyage vers l'espoir».

- Il y a 80 ans (1944): fondation de la République d'Islande, qui rompt tout lien avec le Danemark.

- Il y a 85 ans (1939): naissance de l'écrivaine alémanique Hanna Johansen ("L'analphabète"). Cette romancière qui a été l'épouse de l'écrivain Adolf Muschg était aussi connue pour ses livres pour enfants.

- Il y a 85 ans (1939): la France procède à sa dernière exécution publique, celle du tueur en série allemand Eugène Weidman, surnommé «le tueur au regard de velours».

- Il y a 85 ans (1939): naissance du réalisateur, scénariste et producteur polonais Krzysztof Zanussi ("La Constante», «Persona non grata», «L'année du soleil calme").

Le dicton du jour

«Soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été».

