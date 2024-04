De 3% à 30%: les cas de diabète explosent chez les enfants

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

ATS

Les points forts du jour

PROCÈS: Le tribunal de police de Bellinzone rend lundi après-midi son verdict contre un théologien allemand accusé de discrimination et incitation à la haine pour avoir autorisé la publication d’un article homophobe dans un journal, dont il est l’éditeur. L'homme de 68 ans, qui enseigne à l'Université de Lugano, plaide non coupable.

ESPACE: Une cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux astronautes de l'agence spatiale européenne (ESA), dont fait partie le Suisse Marco Sieber, se tient lundi à Cologne, en Allemagne. Le Biennois de 25 ans a achevé la formation d'un an. De 2025 à 2030, chacun des cinq astronautes de cette volée devrait avoir eu l'opportunité d'opérer au moins une mission longue (sans doute six mois) dans la station spatiale internationale (ISS).

ÉTATS-UNIS: Le procès historique de Donald Trump aborde à partir de lundi à New York les accusations contre l'ancien président des États-Unis d'Amérique, ce qui risque de jeter, témoins gênants à l'appui, une lumière crue sur les coulisses de sa conquête de la Maison-Blanche en 2016. L'affaire menace Donald Trump d'une condamnation et d'une possible peine de prison à quelques mois de la revanche dont il rêve face à l'actuel chef d'Etat américain Joe Biden, lors de la présidentielle du 5 novembre.

TERRORISME: Le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion-bélier qui a fait 86 morts en 2016 à Nice, débute lundi à Paris. Deux des huit condamnés en première instance ont fait recours. Les juges avaient estimé que les deux hommes avaient participé au projet criminel de l'assaillant, en circulant avec lui à bord de son camion, quelques jours avant l'attaque. Ils avaient écopé de 18 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroriste. L'assaillant, un chauffeur-livreur tunisien de 31 ans, avait, quant à lui, été tué par la police le jour de l'attentat.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 22 avril, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la Terre nourricière. Les écosystèmes soutiennent toute vie sur la Terre. Plus les écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé. La restauration des écosystèmes endommagés contribuera à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à prévenir une extinction de masse. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Le diabète de type 1 est en forte hausse chez les enfants depuis quelques années en Suisse, alerte lundi le journal 24 Heures. «Depuis 2019, 30% d'enfants en plus sont touchés, alors que l'augmentation moyenne est de 3% par année normalement», indique dans le journal la professeure Valérie Schwitzgebel, responsable de l'unité d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Les spécialistes peinent à expliquer cette forte hausse des cas. Mais le même phénomène est observé dans les pays voisins, déclare le Dr Michael Hauschild, médecin associé au service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

SANTÉ: Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin aurait promis aux milieux économiques une réforme édulcorée de la protection des travailleurs contre les produits chimiques, affirment lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Plusieurs associations économiques auraient insisté pour que toute mention de «listes» soit supprimée du projet d'ordonnance, demande à laquelle M. Parmelin aurait cédé.

La réforme vise à obliger les entreprises à dresser la liste de tous les produits chimiques utilisés et stockés ainsi que des activités qui y sont liées. Sans liste, il serait impossible de déterminer quelles substances ont été utilisées dans une entreprise et quels employés ont été en contact avec elles.

UKRAINE: Deux entrepreneurs suisses sanctionnés par les Etats-Unis dans le cadre de la guerre en Ukraine clament leur innocence dans la Neue Zürcher Zeitung de lundi. Les Etats-Unis accusent l'homme d'affaires italo-suisse Walter Moretti d'avoir acquis des technologies et des équipements pour l'armée et les services secrets russes.

«On a eu des demandes, personne ne le nie, mais rien de tout cela n'a été acheté ou livré», affirme dans le journal M. Moretti. Bruno Koller, qui est accusé d'avoir aidé M. Moretti, rejette aussi les accusations. Suite aux sanctions, l'entreprise de Koller a dû licencier tous ses collaborateurs et cesser ses activités à la fin février 2023, ajoute-t-il.

LOGEMENT: Les appartements sont de plus en plus souvent proposés à la sous-location dans les villes de Berne, Bâle et Zurich, constatent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, en se basant sur une analyse du cabinet de conseil immobilier Wüest & Partner. Une annonce de logement sur huit était publiée à Zurich pour une sous-location ou une location temporaire au premier trimestre de l'année.

Sur la même période, il y a dix ans, elles ne représentaient que 2,8% des annonces. A Berne, le nombre d'annonces pour des sous-locations est passé de 0,4% à 8% en dix ans. A Bâle, la croissance est plus faible. Une tendance similaire se développe dans les agglomérations.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): décès du réalisateur britannique Ken Annakin ("L'Appel de la forêt"). Il était né le 10 août 1914.

- Il y a 15 ans (2009): décès du directeur de la photographie et réalisateur britannique Jack Cardiff ("Le Narcisse noir», «La comtesse aux pieds nus"). Il était né le 18 septembre 1914.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'ancien président américain Richard Nixon. Il était né le 9 janvier 1913.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur américain Ryan Stiles, le Dr Herb Melnick de «Two and a Half Men».

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'aventurier américain Steve Fossett, premier homme à faire le tour de la Terre en ballon. Il est décédé le 3 septembre 2007 dans un accident d'avion en Californie.

- Il y a 80 ans (1944): décès de l'ancien conseiller fédéral radical Edmund Schulthess. Il dirigea durant 23 ans le Département fédéral de l'économie (1912-1934).

- Il y a 85 ans (1939): naissance du créateur de mode japonais Issey Miyake, spécialiste du développement de nouveaux tissus et techniques.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de l'écrivain cubain Guillermo Cabrera Infante ("Trois tristes tigres"). Il a reçu le prix Cervantes en 1997 pour l'ensemble de son oeuvre. Il est décédé le 21 février 2005.

- Il y a 120 ans (1904): naissance du physicien américain Robert Oppenheimer, «le père de la bombe atomique».

- Il y a 125 ans (1899): naissance de l'écrivain américain d'origine russe Vladimir Nabokov ("Lolita», «Ada ou l'ardeur"). Il est décédé le 2 juillet 1977 à Montreux (VD).

- Il y a 300 ans (1724): naissance du philosophe allemand Emmanuel Kant ("Critique de la raison pure», «Critique de la raison pratique").

Le dicton du jour

«Pluie le jour de Sainte-Opportune ni cerises ni prunes».

