Finie l'exception fiscale: les pourboires en Suisse bientôt taxés?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon une estimation, un milliard de francs sont versés chaque année sous forme de pourboires en Suisse. IMAGO/Pond5 Images

ATS

Les points forts du jour

ÉTATS-UNIS: La campagne présidentielle américaine est plongée lundi dans l'incertitude, au lendemain du retrait choc du président sortant Joe Biden. Les démocrates doivent évaluer, dans l'urgence du calendrier électoral, si la vice-présidente Kamala Harris est la mieux placée pour battre en novembre le candidat des républicains, l'ex-président américain Donald Trump. La quinquagénaire a immédiatement déclaré dimanche être prête à «remporter l'investiture» démocrate lors de la convention du parti à la mi-août à Chicago, après avoir obtenu le soutien du président usé par ses 81 années.

ÉTATS-UNIS: La directrice du Secret Service, Kimberly Cheatle, doit être interrogée lundi par la commission de surveillance de la chambre des représentants sur la tentative d'assassinat contre l'ex-président américain Donald Trump.

L'agence chargée de la protection des hautes personnalités aux Etats-Unis est sous le feu des critiques depuis l'attaque le 13 juillet au cours d'une réunion de campagne à Butler, en Pennsylvanie, où un tireur a ouvert le feu, depuis un toit à 150 mètres de distance, sur le candidat républicain à la présidentielle de novembre, le blessant à une oreille.

MUSIQUE: Le Paléo Festival de musique de Nyon donne une conférence de presse lundi, un jour avant son ouverture. Tandis que la prêtresse du rock, Patti Smith, 77 ans, sera sur la scène de l'Asse mardi soir pour lancer le plus grand open air de Suisse, le festival voit arriver une pléthore de nouveaux talents. Côté suisse, 23 chanteurs, chanteuses ou groupes se produiront pendant six jours.

Vu dans la presse

POURBOIRE: L'exception fiscale pour les pourboires touche à sa fin en Suisse, annoncent lundi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Avec l'avènement du paiement sans argent liquide, ils laissent des traces électroniques et, devant l’ampleur du phénomène, l'Office fédéral des assurances sociales a décidé d'intervenir.

Il doit trancher au plus tard à l'automne de la marche à suivre. Selon une estimation, un milliard de francs sont versés chaque année sous forme de pourboires en Suisse. Ces montants n'apparaissant généralement pas dans la comptabilité, aucun impôt n'est prélevé et aucune cotisation sociale n'est versée à l'AVS, à l'AI et à la caisse de chômage.

ISLAMISME: Les influenceurs islamistes restent très actifs en Suisse, remarque lundi la NZZ. Le canal Instagram Al-Muddathir présente par exemple de nombreux liens avec la Suisse. En pleine expansion depuis des années, ce canal est composé d'une multitude de comptes sur les réseaux sociaux qui diffusent des messages presque identiques, appelant à faire du sport, à sortir dans la nature et à rejoindre «les frères de foi».

Il s'agit en fait d'événements participatifs dans lesquels des influenceurs islamistes propagent une vision du monde très conservatrice et radicale. Selon la NZZ, les experts considèrent ces comptes comme des portes d'entrée pour attirer les jeunes musulmans dans les milieux islamistes.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.07.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès de l'écrivaine et essayiste allemande Brigitte Kronauer ("Rita Münster», «La femme dans le coussin). Elle était née en 1940.

- Il y a 20 ans (2004): le banquier suisse Josef Ackermann et cinq autres personnes sont acquittés dans le procès de l'affaire des parachutes dorés des dirigeants de l'opérateur de téléphonie Mannesmann. L'acquittement sera annulé un an plus tard. Le procès s'est finalement achevé sans jugement, mais Josef Ackermann devra verser 3,2 millions d'euros.

- Il y a 20 ans (2004): décès du chanteur français Sascha Distel ("La belle vie», «Le Soleil de ma vie», «Mon beau chapeau», «Toute la pluie tombe sur moi», «L'incendie à Rio"). Il était né en 1933.

- Il y a 25 ans (1999): la Chine interdit le mouvement spirituel Falun Gong, qui combine arts martiaux et foi bouddhiste. Pékin qualifie le Falun Gong de «secte hérétique» et de plus grave menace pour le régime depuis les manifestations de 1989.

- Il y a 70 ans (1954): naissance du guitariste de jazz italo-américain Al Di Meola, membre notamment du groupe de fusion jazz-rock Return to forever.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du compositeur américain Alan Menken, qui a remporté huit Oscars pour son travail sur les films Disney, notamment «La petite sirène», «La Belle et la Bête» et «Aladdin».

- Il y a 80 ans (1944): création de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

- Il y a 80 ans (1944): naissance du musicien de rock britannique Rick Davies, cofondateur et compositeur du groupe Supertramp.

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'actrice américaine Louise Fletcher. Elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 1975 pour son rôle dans «Vol au-dessus d'un nid de coucou».

- Il y a 90 ans (1934): le braqueur de banques américain John Dillinger, premier «ennemi public n° 1» aux Etats-Unis, est abattu par des agents du FBI.

- Il y a 110 ans (1914): première édition de la Züri-Metzgete, course cycliste d'un jour organisée à Zurich. Le premier vainqueur est un Romand, Henri Rheinwald, surnommé le «Lion de Genève».

- Il y a 130 ans (1894): la première course automobile au monde se déroule sur le parcours Paris-Rouen, une course de fiabilité pour les «voitures sans chevaux».

- Il y a 175 ans (1849): naissance de la poétesse américaine Emma Lazarus, auteure du le poème «The New Colossus» (1883), gravé sur la statue de la Liberté à New York. Elle est décédée en 1887.

- Il y a 525 ans (1499): les Confédérés battent les troupes de la Ligue de Souabe lors de la bataille de Dornach (SO). 3000 combattants souabes sont morts. C'était la dernière bataille décisive de la guerre des Souabe.

Le dicton du jour

«Sainte-Madeleine pluie amène. Si elle ne dure pas longtemps, elle remplit le grenier de froment».

bas, ats