La colère gronde chez CFF: faut-il craindre une grève?

La direction de l'ex-régie fédérale veut adapter la convention collective de travail (CCT) ou même la résilier. Les associations d'employés, qui craignent une nette détérioration des conditions de travail, réagissent avec irritation. KEYSTONE

Les points forts du jour

RAIL: Le Conseil national se penche lundi sur l'enveloppe financière pour le rail pour la période 2025-2028. Le Conseil fédéral propose 16,4 milliards de francs. Cette somme doit servir à l'exploitation et au renouvellement du réseau, des installations ferroviaires et des gares. Les députés devraient suivre le gouvernement. La gauche et Le Centre vont plaider pour augmenter cette somme de 500 millions de francs, tandis que l'UDC va au contraire tenter de l'amputer de 2,6 milliards de francs.

COMMERCE: La Suisse et la Chine lancent lundi les négociations pour une révision de l'accord de libre-échange qui les lie. Le coup d'envoi doit être donné lors d'une rencontre virtuelle au niveau ministériel. Selon le Département fédéral de l'économie (DEFR), «il existe un potentiel d'optimisation et de développement de l'accord, notamment dans le domaine du commerce des marchandises».

DROITS HUMAINS: La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Russie Mariana Katzarova donne une conférence de presse lundi à Genève. Dans un rapport précédent, elle avait estimé que la répression en Russie était sans précédent depuis la période stalinienne. Son mandat devrait être prolongé à la fin de l'actuelle session du Conseil des droits de l'homme.

FRANCE: Le nouveau gouvernement français, déjà sous le feu des critiques et menacé de censure à peine nommé, fait lundi ses premiers pas. Les 39 membres de l'exécutif, très majoritairement issus de la droite et du mouvement libéral du président français Emmanuel Macron, doivent se réunir pour un «petit-déjeuner gouvernemental» avant de se rendre dans leur ministère pour les traditionnelles cérémonies de passation des offices. Un premier conseil des ministres est prévu à 15h00 en présence de M. Macron.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale des langues des signes. Elle vise à soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de tous les sourds et malentendants, ainsi que l'ensemble des utilisateurs de la langue des signes. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CFF: La colère gronde au sein des quelque 35'000 employés des Chemins de fer fédéraux (CFF), rapportent lundi 24 Heures et la Tribune de Genève. En cause? La direction de l'ex-régie fédérale veut adapter la convention collective de travail (CCT) ou même la résilier. Le mot «grève» n'a pas encore été prononcé, mais les associations d'employés, qui craignent une nette détérioration des conditions de travail, réagissent avec irritation.

Les négociations sont en cours depuis juillet, mais elles ont été suspendues, car les discussions sont dans l'impasse. Le point d'achoppement concerne les réglementations sectorielles du temps de travail que les CFF veulent sortir de la CCT.

ALIMENTATION: Malgré une consommation de viande constante en Suisse, les boucheries sont sous pression, avertit Daniel Schnider, le directeur de l'Union Professionnelle Suisse de la Viande, lundi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon lui, les boucheries sont reprises en tant que filiales par de plus grands fournisseurs ou fusionnent.

Le responsable pointe également un manque de solutions lors de successions, le secteur de la viande étant tout autant touché que les autres secteurs économiques par ce problème. M. Schnider constate encore que la vente de viande seule ne suffit plus. «Il faut par exemple ajouter des services de restauration».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'écrivain et éditeur britannique Nigel Nicolson ("Portrait d'un mariage"). Il était né en 1917.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'écrivaine grecque Dido Sotiriou. Elle est connue notamment pour son roman «Terres de sang» sur la déroute, en 1922, de l'armée grecque en Turquie qui s'est soldée par l'exode des Grecs d'Asie Mineure. Elle était née en 1909.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivain américain Robert Bloch, auteur notamment de «Psychose», qui a inspiré le film du même nom d'Alfred Hitchcock. Il était né en 1917.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de l'animateur de télévision français Cyril Hanouna ("Touche pas à mon poste").

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'acteur français Bruno Solo ("La vérité si je mens», «Caméra café").

- Il y a 75 ans (1949): naissance du chanteur américain Bruce Springsteen ("Born in the USA"). Le «Boss» a remporté 20 Grammy Awards et un Oscar pour son tube «Streets of Philadelphia» (1994).

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'écrivain suédois Per Olov Enquist ("Le médecin personnel du roi"). Il est décédé en 2020.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de Jean Piat, monstre sacré du théâtre français, qui avait marqué les esprits dans le feuilleton télévisé «Les Rois maudits» en 1972. Il est décédé en 2018.

Le dicton du jour

«Orages de septembre, neiges de décembre».

