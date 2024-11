blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le rejet de l'extension des autoroutes dimanche par les Suisses est avant tout lié à un clivage entre les hommes et les femmes, révèle un sondage postvotation de Tamedia. KEYSTONE

Les points forts du jour

TRADITION: Comme chaque année, le Zibelemärit, le traditionnel marché aux oignons de Berne, s'ouvre lundi dès l'aube. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues au plus grand marché de la capitale fédérale. La foire aux oignons remonterait à 1405, année durant laquelle la ville de Berne a brûlé dans sa quasi-totalité. Pour remercier les paysans fribourgeois venus aider à éteindre l'incendie, les autorités bernoises ont permis à leurs voisins de venir vendre leurs oignons une fois par année.

FRANCE: Après onze semaines d'audiences, le procès des viols de Mazan, en France, entre lundi dans sa dernière ligne droite avec les réquisitoires du parquet, en commençant par Dominique Pelicot, ce septuagénaire qui pendant dix ans a drogué, violé et fait violer son épouse. Difficile d'imaginer que les procureurs ne réclament pas la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. L'homme n'a en effet jamais caché sa responsabilité, se qualifiant lui-même de «violeur». Mais quelles peines le ministère public réclamera-t-il contre ses 50 coaccusés? Même si la plupart d'entre eux sont poursuivis pour les mêmes faits, à savoir viols aggravés, l'individualisation des peines est obligatoire.

PROCHE-ORIENT: Les ministres des affaires étrangères du G7 se réunissent lundi près de Rome, en Italie, pour deux jours de pourparlers axés sur le conflit au Moyen-Orient. Ils vont notamment parler des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale (CPI) contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, son ex-ministre de la défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohammed Deif. La guerre en Ukraine sera également au menu des discussions.

ENVIRONNEMENT: Le dernier cycle des négociations sur un traité mondial contre la pollution plastique s'ouvre lundi à Busan, en Corée du Sud. La pollution plastique est si répandue qu'elle a même été détectée dans les nuages, dans les plus profondes fosses océaniques et dans pratiquement toutes les parties du corps humain y compris le cerveau et le lait maternel. Les délégations ont une semaine pour se mettre d'accord sur des questions épineuses telles que le plafonnement de la production de plastique, l'interdiction éventuelle de substances chimiques toxiques ou encore le financement des mesures qui seront prévues par le traité.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À l'échelle mondiale, près d'une femme sur trois a été victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part de son partenaire intime, de violences sexuelles d'un autre partenaire, ou des deux, au moins une fois dans sa vie. En 2023, au moins 51'100 femmes ont subi une violence de genre qui s'est achevée par leur meurtre. Cela signifie qu'une femme a été tuée toutes les 10 minutes dans le monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU. Et également sur le site du Conseil de l'Europe.

Vu dans la presse

VOTATIONS: Le rejet de l'extension des autoroutes dimanche par les Suisses est avant tout lié à un clivage entre les hommes et les femmes, révèle un sondage postvotation de Tamedia, relayé lundi dans la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Les premiers ont dit «oui» à 56%, alors que les secondes ont refusé l'objet à 61%. Les femmes ont aussi fait la différence sur les deux révisions du droit du bail.

Concernant les nouvelles règles liées à la sous-location, l'électorat féminin a dit «non» à 56%, alors que les hommes l'ont accepté à 54%. Pour la résiliation pour besoin propre, 59% femmes ont glissé un «non» dans l'urne à 59%, alors que les hommes ont penché pour le «oui» à 52%.

Elles ont toutefois perdu sur le quatrième objet soumis à votation, la réforme qui vise à l'uniformisation du financement des soins. Ce sont les hommes et leur 60% de «oui» qui ont fait pencher la balance, alors que les femmes ont dit «non» à 53%.

ALIMENTATION: Si les rappels de denrées alimentaires augmentent régulièrement en Suisse depuis 2018, sauf en 2022, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) préfère plutôt parler «de fluctuations» que d'augmentation, rapportent La Liberté et Le Courrier lundi.

«Il faut être très prudent avec les hypothèses, car le nombre de rappels et mises en garde dépend d'un très grand nombre de facteurs et les contaminations peuvent avoir lieu tout au long de la chaîne alimentaire, de la production des matières premières en passant par la transformation et jusqu'à la distribution», abonde dans le même sens le chimiste cantonal genevois Patrick Edder, vice-président de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse. Il y voit plutôt le signe «d'un système de sécurité alimentaire de plus en plus efficace».

RESTAURATION: Seuls 5% des 1650 restaurants valaisans proposent à leur carte de menu la raclette, le symbole culinaire du Valais, constate lundi Le Nouvelliste. «Ça a l'air facile de servir une raclette, mais ça demande beaucoup de personnels pour le faire correctement», analyse dans le journal le président de Gastrovalais, André Roduit.

Des restaurateurs interrogés par Le Nouvelliste évoquent pour leur part l'odeur risquant de faire fuir une partie de la clientèle ainsi que les réalités économiques. «On préfère se concentrer sur certains types de plats plutôt que de tout mélanger», résument plusieurs professionnels.

SKI: Les chutes de neige précoces de la fin de la semaine passée ont attiré de nombreux amateurs de sports d'hiver en montagne, écrit lundi le journal Blick. Même le mini-domaine skiable de Bäretswil (ZH), situé à 750 mètres d'altitude, a été «littéralement pris d'assaut» par les clients samedi, indique dans le journal le président des remontées mécaniques Markus Ineichen.

Des domaines skiables plus importants comme Davos Klosters (GR) ont fait part d'un «excellent» démarrage de la saison grâce à une météorologie idéale. La station d'Andermatt (UR) annonce plus de 1200 clients au Gemsstock, où deux pistes étaient ouvertes ce week-end.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1984): naissance de l'acteur français Gaspard Ulliel ("Un long dimanche de fiançailles», «Juste la fin du monde"). Il est décédé en 2022 dans un accident de ski.

- Il y a 50 ans (1974): décès de l'auteur-compositeur-interprète britannique Nick Drake.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'homme politique français Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme, premier secrétaire du PS et secrétaire d'Etat aux affaires européennes sous la présidence de François Hollande.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'écrivain néerlandais Maarten't Hart.

- Il y a 80 ans (1944): les Américains libèrent le camp de concentration du Struthof, en Alsace.

- Il y a 100 ans (1924): naissance du saxophoniste de jazz américain Paul Desmond (de son vrai nom Paul Emil Breitenfeld). Avant sa mort, le 30 mai 1977, il avait demandé que les royalties de toutes ses compositions – dont son tube «Take Five» – soient versées à la Croix-Rouge américaine.

- Il y a 110 ans (1914): naissance du journaliste et animateur français Léon Zitrone, un des pionniers de la télévision française. Il était connu pour ses commentaires des mariages princiers, ses connaissances des milieux hippiques et ses animations de jeux télévisés. Il est décédé en 1995.

- Il y a 110 ans (1914): naissance de Joe DiMaggio, l'un des plus grands joueurs américains de base-ball de tous les temps. L'ancien mari de Marilyn Monroe est décédé en 1999.

- Il y a 850 ans (1174): Saladin entre dans Damas et réunit sous son autorité les principales régions de l'ancien empire arabe.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine».

