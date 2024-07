Vol retardé de 25 heures: pas d'indemnisation pour les scouts

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des participants montent dans un bus pour quitter le camp du Jamboree Scout Mondial à Saemangeun, Buan-gun, Jeollabuk-do, Corée du Sud, 08 août 2023. La compagnie aérienne Lufthansa a refusé d'indemniser les membres de deux groupes de scouts suisses suite à un retard de vol. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

JUSTICE: le tribunal cantonal vaudois rend cet après-midi son verdict dans l’affaire Mike. Six policiers lausannois sont jugés en appel pour la mort du Nigérian, 39 ans, lors d’un contrôle antidrogue à proximité de la gare le 18 février 2018. Le Ministère public vaudois et la défense ont à nouveau plaidé l’acquittement des agents. L’avocat de la famille a lui demandé une condamnation pour homicide par négligence et abus d’autorité.

FRANCE: L'Assemblée nationale accueille ses nouveaux élus après une campagne électorale express, émaillée de nombreuses violences en France. L'alliance de gauche du Nouveau Front populaire est sortie en tête du deuxième tour des élections législatives dimanche, devant les macronistes et le Rassemblement national dont la progression est largement endiguée. Le Premier ministre Gabriel Attal remettra sa démission lundi matin, mais il restera à Matignon «aussi longtemps que le devoir l'exigera», dans le contexte des Jeux olympiques.

Vu dans la presse

TRANSPORT AERIEN: La compagnie aérienne Lufthansa a refusé d'indemniser les membres de deux groupes de scouts suisses suite à un retard de vol. Lufthansa avait promis un paiement à certains membres avant de se rétracter, écrivent les journaux alémaniques de Tamedia.

Elle aurait notamment invoqué la météo et des raisons opérationnelles. L'été dernier, le vol de 30 participants suisses au camp du Sentier mondial en Corée du Sud a été retardé d'environ 25 heures.

DELITS: Le directeur suisse de l'association faîtière des coopératives de café au Guatemala a de nouveau été arrêté. On lui reproche des délits fiscaux, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. L'entrepreneur Ulrich Gurtner a quitté la prison et est assigné à résidence.

La suite de l'affaire n'est pas claire pour l'instant. Les circonstances de son arrestation ont violé les principes de l'Etat de droit, a déclaré l'ancien ambassadeur suisse au Guatemala, Thomas Kolly. Le Département fédéral des affaires étrangères suit le dossier.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): Le financier Werner K. Rey est condamné à quatre ans de réclusion par le tribunal économique du canton de Berne pour escroquerie, faux dans les titres et faillites frauduleuses répétées. La peine a été augmentée de trois mois en avril 2002 par la cour de cassation du tribunal cantonal. L'ancien golden boy a été libéré en 2000 après avoir purgé la totalité de sa peine

- Il y a 30 ans (1994): Un président russe, Boris Eltsine, participe pour la première fois à un sommet du G7.

- Il y a 30 ans (1994): Décès du réalisateur français Christian-Jaque ("Fanfan la tulipe», «Babette s'en va en guerre"). Il était né en 1904.

- Il y a 30 ans (1994): Décès du dictateur nord-coréen Kim il-Sung. Au pouvoir depuis 1948, il était surnommé le «président éternel».

- Il y a 75 ans (1949): Début de la législation sur l'apartheid en Afrique du Sud avec la promulgation de la loi interdisant les mariages interraciaux ("Prohibition of Mixed Marriages Act").

Le dicton du jour

A la Saint-Edgar, on entend du coucou le dernier chant

ro, ats