Drame de Tête Blanche: des obsèques ont eu lieu loin des caméras

Une cérémonie a été organisée après la découverte de cinq skieurs de randonnée morts près de la Tête Blanche dans les Alpes suisses, à Vex, en Suisse, le lundi 11 mars 2024. KEYSTONE

Les points forts du jour

SALAIRES: L'Office fédéral de la statistique publie mardi son enquête sur la structure des salaires en 2022 en Suisse. L'étude se penchera notamment sur l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus bas, ainsi que sur les différences de salaires entre travailleurs suisses et étrangers.

CLIMAT: L'Organisation météorologique mondiale (OMM) publie mardi son rapport sur l'état du climat dans le monde. Elle avait déjà affirmé que l'année 2023 était bien la plus chaude jamais observée.

FRANCE: Les syndicats de fonctionnaires français, réunis en intersyndicale, appellent les 5,7 millions d'agents publics à se mobiliser mardi pour obtenir des hausses de salaires, écartées jusqu'ici par le gouvernement dans un contexte budgétaire contraint. Une manifestation est notamment prévue à Paris. Les enseignants vont aussi défiler pour dénoncer la politique éducative du gouvernement et en particulier contre la création de «groupes» au collège.

Vu dans la presse

DRAME DE TÊTE BLANCHE: Quatre des six randonneurs à ski morts en fin de semaine passée à Tête Blanche (VS) ont été enterrés lundi après-midi à Vex (VS), rapportent mardi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Il s'agit de trois frères, âgés de 21, 28 et 30 ans, et de la compagne de l'un d'eux, une Fribourgeoise de 28 ans dont le corps n'a pas encore été retrouvé.

La cérémonie a duré plus de deux heures. Elle a réuni plus de 1000 personnes. Un dispositif spécial avait été mis en place par la police, qui avait bouclé les routes d'accès à l'église. Des navettes circulaient pour permettre à tout un chacun d'assister aux obsèques. Il était également «interdit de filmer la cérémonie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur».

RENSEIGNEMENT: La réorganisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) met sous pression son personnel, affirment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Alors que les journaux avaient annoncé lundi que 80 collaborateurs du SRC s'étaient adressés au service de médiation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) pour faire part de leur frustration vis-à-vis de la direction, le DDPS dément ce nombre mardi.

Selon le département, la confiance dans la direction correspond à peu près à la moyenne à long terme de toutes les annonces faites au DDPS. Il précise que dix collaborateurs se sont plaints en 2023, mais ne mentionne pas les données de 2024.

LA POSTE: Les clients de l'application de La Poste ePost ont dénoncé d'importants problèmes de protection des données, indiquent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Des documents confidentiels, comme des données d'assurance ou des autorisations d'établissement, ont atterri dans de fausses boîtes aux lettres numériques.

Selon La Poste, qui assure que des mesures de sécurité ont été prises, il s'agit d'une erreur humaine. Le taux d'erreur des envois scannés est 0,1 pour mille, ajoute-t-elle. L'application propose l'envoi de correspondance numérique entre clients et entreprises, scanne les lettres et les délivre sous forme numérique.

GENÈVE: Bien que le canton de Genève ne soit que le sixième en Suisse en nombre d'habitants, il a connu pas moins de 125 initiatives et référendums facultatifs entre 1995 et 2021, un record dans le pays, relève mardi la Neue Zürcher Zeitung. Le journal zurichois explique cette avalanche de votations par un paysage politique particulièrement polarisé, avec des débats au Parlement et dans l'espace public avec beaucoup de théâtralité, rappelant parfois la politique française.

Le quotidien alémanique pointe également le fait que le Grand Conseil genevois adopte régulièrement des lois qui ne bénéficient pas d'un soutien suffisant au sein de la population et qui ne sont pas soutenues par le gouvernement cantonal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le Conseil fédéral, les dirigeants et les autorités de surveillance annoncent le rachat de Credit Suisse par sa concurrente UBS. La Banque nationale suisse soutient cette acquisition en lui accordant une aide en liquidités de 100 milliards de francs. Credit Suisse avait perdu la confiance des marchés malgré une bonne capitalisation et luttait contre une fuite massive des fonds de ses clients.

Le dicton du jour

«Pour la Saint-Joseph, chaque oiseau bâtit son château».

