Le Palais fédéral examine un éventuel durcissement du règlement intérieur suite à une augmentation des vidéos de campagne tournées en son sein. IMAGO/Dreamstime

Les points forts du jour

ASILE: Le National tient ce mardi une session extraordinaire sur l'asile à la demande de l'UDC. Le parti conservateur a déposé quatre motions visant à lutter contre l'immigration illégale. Il demande notamment des contrôles systématiques aux frontières et le refoulement des immigrés clandestins aux frontières. Il s'appuie sur l'exemple de l'Allemagne qui a réintroduit le 16 septembre des contrôles.

FRET FERROVIAIRE/FLUVIAL: Un projet gouvernemental visant à améliorer le transport ferroviaire et fluvial de marchandises devrait facilement passer la rampe mardi au Conseil des Etats. Le Conseil fédéral veut ainsi renforcer la sécurité de l'approvisionnement dans toutes les régions de la Suisse. L'UDC est opposée, estimant que le projet ne tient pas suffisamment compte du transport de marchandises dans son ensemble.

CEDH: La question de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) revient au Parlement. Dans le cadre d'une session extraordinaire, le Conseil national examine mardi une motion de l'UDC qui demande que la Suisse dénonce son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le Conseil fédéral s'oppose à une telle dénonciation qui nuirait gravement à la crédibilité politique et à la réputation de la Suisse. Ce texte s'inscrit dans les remous provoqués par la condamnation de la Suisse pour inaction climatique par la Cour EDH en avril. Les deux chambres du Parlement ainsi que le Conseil fédéral ont critiqué cette condamnation.

FOOTBALL: Le FC Zurich pourrait se retrouver seul en tête du classement de Super League mardi soir. Co-leaders du classement à égalité de points avec Lugano et Lucerne, les joueurs du coach Ricardo Moniz se déplacent à St-Gall dans un match en retard. Le FCZ reste sur un succès convaincant samedi à Bâle (2-0), St-Gall sur un revers mortifiant face à Lucerne (2-3, après avoir mené 2-0 à la mi-temps). Les St-Gallois reviendraient quant à eux à un point de la tête en cas de victoire.

FISCALITE: le Conseil d'Etat vaudois présente mardi sa stratégie en matière fiscale. Trois ministres, Christelle Luisier, Rebecca Ruiz et Valérie Dittli, tiennent une conférence de presse pour dévoiler leur contre-projet indirect à l'initiative des milieux économiques, qui réclament une baisse de 12% de l'impôt cantonal.

Vu dans la presse

BERNE: Le Palais fédéral examine un éventuel durcissement du règlement intérieur suite à une augmentation des vidéos de campagne tournées en son sein. «Nous examinons s'il faut des directives plus strictes pour les tournages de films et de photos pour les campagnes de votations et des élections», a déclaré le président du Conseil national Eric Nussbaumer (PS/BL) aux journaux alémaniques du groupe CH-Media. Selon lui, la direction du Parlement constate que l'intérieur du Palais fédéral est de plus en plus utilisé comme décor pour la publicité politique.

ENERGIE: La production d'électricité hivernale dans les montagnes est plus importante que prévu, rapporte le Tages-Anzeiger en se basant sur des chiffres publiés pour la première fois sur la production d'électricité mesurée l'hiver dernier. Selon le directeur d'Energia Alpina, Ciril Deplazes, la centrale solaire alpine de Sedrun Solar a fourni environ 1700 kilowattheures, soit 4% de plus que planifié. Les données ont été collectées d'avril 2023 à fin mars 2024. L'installation a nettement dépassé les objectifs de la Confédération, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de Matteo Messina Denaro, le dernier grand patron de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. En fuite depuis 30 ans, il a été arrêté en janvier 2023. L'homme de 61 ans souffrait d'une tumeur intestinale.

- Il y a 5 ans (2019): la présidente démocrate de la chambre américaine des représentants Nancy Pelosi annonce l'ouverture d'une procédure d'impeachment contre le président américain Donald Trump.

- Il y a 10 ans (2014): l'Inde place sa sonde «low cost» Mars Orbiter Mission en orbite autour de la planète Mars.

- Il y a 10 ans (2014): décès du claveciniste et chef d'orchestre britannique Christopher Hogwood, spécialiste de la musique baroque et de la période classique.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'écrivaine française Françoise Sagan ("Bonjour Tristesse», «Aimez-vous Brahms..."). Elle était née le 21 juin 1935.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivain et éditeur alémanique Otto F. Walter ("Le temps du faisan"). Il était placé par certains critiques juste derrière Frisch et Dürrenmatt. Il a rempli un rôle important de critique.

- Il y a 300 ans (1724): création de la bourse de Paris.

Le dicton du jour

«En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne».

