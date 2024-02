Inquiètes, les banques mettent le paquet sur le lobbying au Parlement

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les banques, préoccupées par les retombées de la disparition de Credit Suisse sur leurs activités, renforcent leur lobbying au Parlement. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

ASILE: Le sort de la procédure d'asile pour les femmes afghanes se joue mardi au Conseil national. L'UDC et le PLR veulent annuler le récent assouplissement en leur faveur au moyen d'une motion. La Chambre pourrait opter pour une alternative, qui valide le changement de pratique du Secrétariat d'Etat aux migrations, tout en renforçant les contrôles des regroupements familiaux.

COMMERCE: Les Etats membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se penchent à Abou Dhabi sur de premières négociations thématiques à la ministérielle. Dans la matinée, ils doivent parler de la pêche, avant de suivre avec l'agriculture dans l'après-midi.

PRESIDENTIELLE AMERICAINE: Des primaires républicaine et démocrate ont lieu dans le Michigan. L'ex-président Donald Trump et sa rivale pour l'investiture républicaine Nikkii Haley s'y affronteront à nouveau. Le septuagénaire a infligé samedi une défaite cinglante à Mme Haley en Caroline du Sud, Etat dont elle a pourtant été gouverneure. Celle qui incarne une aile plus modérée du Parti républicain refuse jusqu'ici de jeter l'éponge.

Vu dans la presse

BANQUES: Les banques, préoccupées par les retombées de la disparition de Credit Suisse sur leurs activités, renforcent leur lobbying au Parlement. Bien que connu et habituel, celui-ci a pris une proportion frappante et peu ordinaire, selon de nombreux élus fédéraux interrogés par La Liberté.

Les milieux bancaires essaieraient de renforcer leur influence en prévision de plusieurs échéances clés: en fin d'année, la commission d'enquête parlementaire va rendre son rapport sur le naufrage de Credit Suisse après un an et demi de travaux et en avril le Conseil fédéral doit rendre son rapport sur les banques d'importance systémique. Les grandes banques craignent que des régulations plus fortes qu'ailleurs soient appliquées en Suisse.

RUSSIE: Moscou a planifié l'éviction de la Croix-Rouge internationale (CICR) dans les territoires conquis. C'est la Croix-Rouge russe qui interviendrait désormais dans cette zone, selon une fuite de données du Kremlin que les titres alémaniques du groupe Tamedia ont pu se procurer.

Le président de la branche russe de la Croix-Rouge, Pavel Savtchouk, siégeait au sein de l'état-major central d'une organisation qui détient la marque déposée du symbole Z, devenu l'emblème des soutiens à l'offensive russe. L'organisation a depuis été sanctionnée en Suisse. Pavel Savtchouk serait en outre actif dans des organisations qui collectent de l'argent pour les soldats russes et qui traitent les Ukrainiens de fascistes et de néonazis. Le CICR pourrait tout au plus suspendre la Croix-Rouge russe.

SANTE: L'OFSP utilise toujours les fax pour l'échange de données médicales. Cette méthode sera utilisée jusqu'à que tous les acteurs de la santé soient en mesure de transmettre les données de déclaration aux autorités par voie numérique, confirme son porte-parole, Simon Ming, au Temps.

En mars 2020, la Suisse avait découvert avec surprise que les médecins signalaient les cas covid par fax à l'OFSP. Le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG) a déposé une motion en juin 2023 demandant d'«en finir avec les fax». Le projet, accepté sans discussion au National, devrait être validé au Conseil des Etats mardi.

BANQUES BIS: Une action en justice lancée par des actionnaires aux Etats-Unis contre Credit Suisse a été écartée. L'action qui visait vingt-neuf anciens ou actuels dirigeants de la banque suisse a été rejetée par une juge new-yorkaise le 14 février, indique Le Temps.

Les actionnaires, qui affirment avoir subi un dommage financier, cherchaient à obtenir un procès aux Etats-Unis mais basé sur le droit suisse. La juge a estimé qu'une telle procédure devait avoir lieu en Suisse et a donné aux plaignants un délai pour le faire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le Royaume-Uni et l'UE parviennent à un accord concernant les dispositions post-Brexit pour l'Irlande du Nord.

- Il y a un an (2023): décès de l'ancien chancelier de la Confédération François Couchepin à l'âge de 88 ans. Ce juriste radical valaisan a dirigé la Chancellerie fédérale de 1991 à 1999. Fils d'un juge fédéral, il était également un cousin éloigné de l'ancien président de la Confédération Pascal Couchepin.

- Il y a 25 ans (1999): décès de Stéphane Sirkis, guitariste du groupe français Indochine et frère jumeau du chanteur Nicola Sirkis. Il était né en 1959.

Le dicton du jour

«Gelée du jour Sainte-Honorine rend toute la vallée chagrine»

bas, ats