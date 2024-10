Le très gros salaire de la conseillère de Viola Amherd dévoilé

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Viola Amherd, (gauche), à côte de sa conseillère Brigitte Hauser-Süess, lors de la la réception officielle en Valais après son élection au Conseil fédéral le jeudi 13 décembre 2018 a Sion. (archives) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

POSTE: La Poste informe mardi sur l'état d'avancement de son projet de développement de son réseau de filiales, au plan physique et numérique, en vue de l'adapter aux besoins de la clientèle. Elle avait annoncé se lancer dans cette entreprise en mai 2024.

PROCHE-ORIENT: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est à New York mardi, où il doit, pour la seconde fois en un peu de plus d'une semaine, présider une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La séance portera cette fois-ci sur le Proche-Orient.

ÉTATS-UNIS: La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris compte prononcer mardi un «réquisitoire final» contre son adversaire républicain Donald Trump. La vice-présidente des Etats-Unis d'Amérique doit s'exprimer à quelques encablures de la Maison-Blanche, là où Donald Trump avait harangué ses partisans le 6 janvier 2021, juste avant qu'ils n'attaquent le Capitole. Les sondages donnent toujours les deux candidats au coude-à-coude pour la présidentielle du 5 novembre.

JO: Le musée Olympique de Lausanne dévoile mardi une sélection des quelque 120 objets récoltés durant les derniers jeux Olympiques (JO) de Paris et devant servir à alimenter ses collections. De la raquette du champion olympique de tennis, le Serbe Novak Djokovic, au justaucorps de la gymnaste brésilienne Rebeca Andrade, sacrée au sol à Paris, en passant par des tenues de la cérémonie d'ouverture, une dizaine d'objets iconiques vont être présentés.

Vu dans la presse

SALAIRE: Brigitte Hauser-Süess, la collaboratrice personnelle de longue date de la présidente de la Confédération Viola Amherd, a perçu 97'000 francs pour ses trois derniers mois avant son départ à la retraite, révèle mardi la Neue Zürcher Zeitung, qui a pu consulter le contrat. La mission comprend 70 jours de travail à un tarif journalier de 1140 francs, plus les frais et les cotisations aux assurances sociales.

Cela correspond à un salaire annuel de 420'000 francs, a calculé le journal, ce qui fait d'elle la collaboratrice d'un conseiller fédéral la mieux payée de l'histoire. Selon la NZZ, certains détails du contrat avaient été occultés et ce n'est qu'après l'activation de la loi sur la transparence que Mmes Amherd et Hauser-Süess se sont déclarées prêtes à dévoiler les montants.

TABAC: A peine entrée en vigueur le 1er octobre, la nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac, censée empêcher la vente de cigarettes et de cigarettes électroniques à des mineurs, peut être contournée, remarquent lundi La Liberté, ArcInfo et Le Nouvelliste. «Pour moi, c'est comme avant», indique dans les journaux un étudiant de 16 ans. «Je continue d'acheter sur Internet mes cigarettes électroniques», ajoute-t-il, soulignant qu'il lui suffit de confirmer qu'il a plus de 18 ans.

«Cette interdiction aux jeunes sur tous les produits est un pas en avant, mais, dans les faits, elle ne va pas changer grand-chose. Elle est insuffisante avec tous ses manquements», explique Luciano Ruggia, directeur de l'Association suisse pour la prévention du tabagisme.

DROGUE: Un groupe de discussion du réseau social Telegram sert de plateforme pour le commerce illégal de vente de drogues à grande échelle en Suisse, indiquent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le groupe, en accès libre, propose toutes sortes de drogues, dont des substances dangereuses comme le fentanyl.

Un robot met à disposition des utilisateurs les coordonnées de vendeurs de drogue locaux. La transaction se fait ensuite par messages directs et discussion secrète. Le paiement s'effectue généralement en espèces, en cryptomonnaie ou avec l'application de paiement Twint.

PROSTITUTION: Les lieux de prostitution ont diminué de moitié en cinq ans à Genève, rapporte lundi la Tribune de Genève. 58 salons de massage sont actuellement actifs et recensés par la police genevoise, contre 128 en 2018. Certains établissements ont arrêté leur activité pour des raisons économiques, mais un peu moins de la moitié ont été fermés par le Département genevois des institutions et du numérique (DIN) après des infractions.

Certains salons de massage présentaient des «manquements graves aux devoirs du responsable, voire des infractions pénales, comme de la drogue dans les locaux, de l'encouragement à la prostitution, de l'usure ou de la traite des êtres humains», précise dans le journal Laurent Paoliello, porte-parole du DIN.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 29.10.2024

Anniversaires et jubilés

Il y a 20 ans (2004): les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE signent à Rome le traité de la constitution européenne, qui ne sera jamais ratifié.

- Il y a 25 ans (1999): un cyclone fait 10'000 morts dans l'Etat indien d'Orissa.

- Il y a 70 ans (1954): naissance de l'écrivain bernois Matthias Zschokke, lauréat du prix Femina étranger en 2009 pour son roman «Maurice à la poule».

- Il y a 100 ans (1924): naissance de la résistante française et militante des droits humains Danielle Mitterrand, veuve de l'ancien président François Mitterrand. Elle est décédée en 2011.

Le dicton du jour

«Quand Simon et Jude n'apportent pas la pluie, elle n'arrive qu'à la Sainte-Cécile».

bu, ats