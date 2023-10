blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MEDIAS : Les employés du groupe de médias TX Group vont investir les rues mardi pour protester contre les licenciements annoncés la semaine dernière. Des actions sont prévues à Lausanne et Zurich. Le groupe a annoncé la suppression de 28 postes au sein de la rédaction romande de 20 minutes, y compris lematin.ch et SportCenter. Sept postes seront biffés au sein de 20 Minuten côté alémanique. En septembre, Tamedia, entreprise du groupe, avait annoncé la suppression d'une trentaine d'emplois en Suisse romande, principalement au sein de 24 Heures et de la Tribune de Genève.

TRAFIC FERROVIAIRE : La commission des transports du Conseil des Etats se penche mardi pour la première fois sur la «Perspective Rail 2050» du Conseil fédéral, qui doit renforcer le rail, notamment en Suisse romande. Un itinéraire d'évitement doit être construit sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Genève (1,3 milliard de francs), et la gare de Genève être réaménagée (340 millions). Au total, le gouvernement a débloqué 2,6 milliards de francs.

LITTERATURE : Le ou la lauréate du Prix Décembre sera connu aujourd'hui. Le jury a choisi quatre finalistes pour cette récompense littéraire remise une semaine exactement avant le Goncourt. Il s'agit de Neige Sinno pour «Triste tigre», Laure Murat pour «Proust, roman familial», Geneviève Damas pour «Strange» et de Kevin Lambert pour son livre «Que notre joie demeure». L'an dernier, le prix avait été décerné à la romancière Lola Lafon pour son recueil sur Anne Frank, «Quand tu écouteras cette chanson».

FOOTBALL : Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse débutent ce mardi. Deux matches figurent au programme: Bellinzone, pensionnaire de Challenge League, reçoit le FC Zurich, leader de la Super League. L'autre partie opposera les pensionnaires de 2e ligue genevois d'Onex qui recevront le FC Sion, deuxième de Challenge League, dans une rencontre qui devrait tourner à l'avantage des Valaisans.

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL : Le conseiller national genevois et vice-président des Vert-e-s Nicolas Walder ne se lancera pas dans la course pour obtenir un siège au Conseil fédéral. Lisa Mazzone a également annoncé renoncer dans Le Temps. La députée zougoise Manuela Weichelt dit y réfléchir. Quant au Neuchâtelois Fabien Fivaz, il n'a pas encore pris sa décision. L'enjeu pour le parti, qui a de maigres chances de succès, est de choisir s'il veut lancer ses meilleurs candidats ou non. «Bien que nous sachions que nos chances sont réduites, nous ne grillons personne», assure la Bernoise Aline Trede, cheffe du groupe parlementaire.

MARCHE DU TRAVAIL : La Suisse va manquer de main-d'oeuvre. Le nombre de postes à repourvoir se monte à 120'000 dans le pays – dont 25'000 en Suisse romande. Ce chiffre a donc doublé depuis début 2020, révèle l'étude menée par les banques cantonales en partenariat avec le Forum des 100 et publiée dans Le Temps. La Suisse alémanique est la plus touchée par ce phénomène avec 2,6% de places vacantes. Viennent ensuite la Suisse romande (1,8%) et le Tessin (1%). La situation risque de s'aggraver avec le départ à la retraite des baby-boomers. L'écart entre le nombre d'emplois et la population active pourrait se creuser pour atteindre d'ici dix à quinze ans un nombre équivalant à un demi-million de places vacantes dans le pays.

SKI ALPIN : Il est «hors de question» que la piste prévue pour les épreuves de la Coupe du monde de Zermatt/Cervinia passe par des endroits pour lesquels des autorisations n'auraient pas été autorisées, selon la Fédération internationale de ski et snowboard (FIS). La fédération réagissait dans Le Nouvelliste pour la première fois après la révélation des affaires sur le glacier du Théodule. «La FIS ne sera jamais hors la loi», assure son secrétaire général Michel Vion. Le tracé sera ajusté pour être dans la légalité, promet-il.

ANTISEMITISME : La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) est débordée par les signalements d'attaques antisémites. La fédération a recensé 173 incidents en ligne entre le 7 et le 27 octobre. Habituellement, on en compte 70 par mois, précise la Neue Zürcher Zeitung. Dans le monde réel, 33 incidents, dont quatre agressions, ont eu lieu jusqu'au 25 octobre. «Je n'aurais jamais cru possible qu'une vague d'antisémitisme puisse se développer aussi rapidement en Suisse», déclare le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): décès de l'écrivain français Gérard de Villiers, auteur des polars d'espionnage «SAS».

- Il y a 30 ans (1993): décès du réalisateur italien Federico Fellini ("La strada», «La dolce Vita"). Il était né en 1920.

- Il y a 30 ans (1993): l'acteur américain River Phoenix ("My Own Private Idaho") meurt d'une surdose de drogue. Il était né en 1970.

- Il y a 70 ans (1953): naissance de l'écrivain américain Don Winslow ("Cool», «Cartel").

- Il y a 80 ans (1943): le parti socialiste devient la première force politique lors des élections au Conseil national. L'Assemblée fédérale élit ensuite pour la première fois un socialiste au Conseil fédéral, le maire de Zurich Ernst Nobs.

- Il y a 80 ans (1943): décès de l'acteur, metteur en scène et directeur de théâtre autrichien Max Reinhardt, considéré comme l'un des pères de la mise en scène. Il était né en 1873.

Le dicton du jour

«A la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin»

