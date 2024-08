Les pirates informatiques s'attaquent à la traite des vaches!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

RETRAITES: La campagne sur la réforme de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) se poursuit mardi. C'est au tour du comité interpartis «les jeunes disent oui à la réforme de la LPP» de présenter leurs arguments en faveur du texte. Le comité est composé de jeunes du PLR, du Centre, des Vert'libéraux et du PEV.

ART: La Plage des Six Pompes, festival international des arts de la rue, débute mardi à La Chaux-de-Fonds (NE) en présence de la ministre suisse de la culture Elisabeth Baume-Schneider. L'édition 2023 avait été annulée pour cause de tempête. Une cinquantaine de compagnies suisses et internationales de théâtre, de danse ou de cirque aérien se produiront pour cette édition 2024, qui a pour fil rouge «Retour à la rue!».

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE: La vice-présidente américaine Kamala Harris, désormais candidate officielle des démocrates à la présidentielle de novembre, doit annoncer mardi le nom de son colistier. Celui qui deviendrait le vice-président de Mme Harris, si cette dernière était élue le 5 novembre face à Donald Trump, sera présent pour une première réunion de campagne en tandem à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ils enchaîneront ensuite jusqu'à samedi une tournée dans d'autres Etats clés, où la présidentielle pourrait se jouer.

DANEMARK: L'homme accusé d'avoir frappé la première ministre danoise Mette Frederiksen au début juin va être jugé mardi et mercredi par un tribunal de Copenhague pour violences à l'encontre d'une personnalité publique. Le Polonais de 39 ans, qui dit n'avoir aucun souvenir de l'agression, risque une peine de prison et l'expulsion du pays, assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire danois pendant six ans. La cheffe du gouvernement danois, âgée de 46 ans, a souffert d'une «légère entorse cervicale».

JO: La soirée de mardi pourrait être historique pour l'athlétisme helvétique aux jeux Olympiques de Paris. Numéro deux de la saison au saut en longueur, Simon Ehammer peut devenir le premier athlète suisse à se hisser sur un podium olympique depuis Werner Günthör, en bronze au lancer du poids en 1988. Les cavaliers de saut d'obstacles Steve Guerdat et Martin Fuchs lorgneront aussi le podium lors de la finale individuelle, tout comme la navigatrice Maud Jayet qui pointe au 4e rang dans la catégorie ILCA 6 avant la Medal Race.

Vu dans la presse

CYBERCRIMINALITÉ: Des robots de traite des exploitations agricoles suisses ont été pris pour cible de piratage, révèle une porte-parole de l'Union suisse des paysans dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de mardi. Ce type d'attaque n'est toutefois pas encore un phénomène de masse, ajoute-t-elle.

Dernièrement, le robot de traite d'un fermier du canton de Zoug a été piraté. Les auteurs de l'attaque ont exigé en vain une rançon de 10'000 dollars. La traite n'était possible que parce que certaines parties de l'installation étaient séparées de l'ordinateur. Mais le paysan n'a pas pu déterminer le temps de gestation d'une vache. Résultat, le veau est mort avant la naissance et la vache a dû être euthanasiée.

TRAVAIL: L'explosion du télétravail en Suisse avec le Covid-19 n'a pas provoqué d'exode vers la campagne, affirme une étude de l'université de Lausanne relayée mardi par le journal 24 Heures. L'inverse est même constaté. Les télétravailleurs ayant déménagé récemment ont eu tendance à se rapprocher de leur lieu de travail.

Autre constat relevé, la distance entre le domicile et le lieu de travail est fortement liée à la fréquence du télétravail. Plus le nombre de jours télétravaillés augmente, plus la distance est importante. L'étude estime en outre que le travail à domicile évite environ un trajet pendulaire sur cinq.

L'explosion du télétravail en Suisse avec le Covid-19 n'a pas provoqué d'exode vers la campagne, affirme une étude de l'université de Lausanne relayée mardi par le journal 24 Heures. (image d'illustration) KEYSTONE

HABILLEMENT: De nombreuses surfaces commerciales suisses du groupe de mode en faillite Esprit ont été relouées, constatent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Au Flagship-Store de Bâle, il a été remplacé par Pfister Meubles, indique dans les journaux Gabriel Zekry, qui est chargé de la vente des stocks et de la relocation des filiales. La marque de mode Only s'installera dans les magasins d'Esprit à Aarau, Uster (ZH) et Chavannes-des-Bois (VD).

A Vevey (VD), c'est la marque de jeans Lewis qui occupera les locaux de l'entreprise en faillite. Le groupe Inditex, auquel appartiennent des marques comme Zara et Massimo Dutti, reprendra, quant à lui, les filiales de Spreitenbach (AG) et d'Emmen (LU). D'autres contrats sont en cours de négociation, ajoute M. Zekry. Le groupe de mode Esprit a déposé le bilan en mai en Allemagne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): la sonde spatiale européenne Rosetta atteint son point de rendez-vous avec la comète Tchourioumov-Guérassimenko.

- Il y a 15 ans (2009): décès du chanteur et guitariste américain Willy DeVille à l'âge de 56 ans. Il est connu notamment pour avoir réinventé le classique «Hey Joe» dans une élégante version mariachi.

- Il y a 20 ans (2004): décès du chanteur américain Rick James, surnommé «le roi du Punk funk», à l'âge de 56 ans ("Super Freak").

- Il y a 30 ans (1994): décès du chanteur, compositeur et acteur italien Domenico Modugno, l'interprète de «Volare» et de «Ciao ciao bambina». Il a remporté trois fois le concours de Sanremo. Il était né en 1928.

- Il y a 40 ans (1984): naissance de la chanteuse et actrice franco-marocaine Sofia Essaïdi.

- Il y a 200 ans (1824): Simon Bolivar bat les Espagnols à la bataille de Junin, lors de la guerre d'indépendance du Pérou.

Le dicton du jour

«Au mois d'août, le vent est fou.»

