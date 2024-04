blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SANTÉ: Le comité «Oui à l'initiative d'allègement des primes» lance mercredi sa campagne en vue des votations du 9 juin. Face au doublement des primes de l'assurance maladie, il est urgent de trouver des solutions, estime-t-il. L'initiative du PS vise à plafonner les primes d'assurance à 10% du revenu. Pour le comité, cela protège non seulement le pouvoir d'achat des personnes ayant un petit salaire, mais aussi les familles, les couples de retraités et les personnes ayant un revenu moyen.

EXTRÉMISME: Le Conseil national se penche mercredi sur l'utilisation en public de symboles racistes, faisant l'apologie de la violence et de l'extrémisme.

Le National pourrait avaliser un texte qui propose une approche par étapes: d'abord l'interdiction des symboles nazis, plus facilement identifiables, puis les autres symboles racistes et extrémistes.

UKRAINE: La Suisse va-t-elle rejoindre le groupe de travail international REPO du G7, chargé de traquer les avoirs russes? Le Conseil national se penche mercredi matin sur cette question controversée. L'issue du vote est incertaine. La commission compétente a pris sa décision de soutien par 12 voix contre 11 et 1 abstention. Le Conseil fédéral avait refusé l'an dernier une telle participation, malgré les pressions internationales.

DIPLOMATIE: Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter, Guy Parmelin et le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan participent à partir de mercredi et durant trois jours aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) à Washington.

Ils doivent rencontrer les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des Etats membres du G20, ainsi que des représentants ministériels des Etats membres du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Les deux conseillers fédéraux profiteront aussi de ces réunions pour des échanges bilatéraux.

UNION EUROPEENNE: Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent pour deux jours à Bruxelles. Ils doivent notamment discuter de la situation au Proche et au Moyen-Orient, après l'attaque de l'Iran contre Israël ce week-end. La situation en Ukraine et en Turquie sera également à leur agenda, tout comme l'économie et la question d'un nouveau pacte pour la compétitivité européenne.

FOOTBALL: Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions de football se jouent mercredi soir dès 21h00. Le suspense est total dans les deux parties: Manchester City, tenant du titre, reçoit le Real Madrid. Il y a eu 3-3 au match aller. Le Bayern Munich accueille pour sa part Arsenal après le nul 2-2 ramené de Londres.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Le groupe suisse Nestlé ajoute du sucre à certains produits alimentaires pour nouveau-nés dans les pays pauvres, dénoncent mercredi la RTS, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, reprenant une étude de l'ONG Public Eye.

Les enfants qui ont été habitués très tôt aux sucreries ont un risque plus élevé de devenir obèses, de souffrir de diabète ou de maladies cardio-vasculaires, rappelle l'étude. Cette pratique est interdite en Europe. Nestlé affirme dans les journaux respecter pour ses préparations pour nourrissons les lois et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

SANTÉ: Des «milliers» de personnes sont contaminées en Suisse par la gale, avertit mercredi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger Martin Theiler, dermatologue à l'hôpital pédiatrique universitaire de Zurich. Il y a eu une augmentation constante des cas ces dernières années, ajoute-t-il.

Dernièrement, des contaminations ont eu lieu à Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, en Thurgovie et à Zurich. Le minuscule parasite, qui provoque la gale, s'enfonce dans la couche supérieure de la peau et y pond ses œufs, ce qui entraîne de vives démangeaisons et une éruption cutanée. Il est gênant et difficile à éliminer.

ANTISÉMITISME: Une plainte pénale pour diffamation et calomnie a été déposée contre le secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) Johanne Gurfinkiel pour avoir qualifié les espaces du collectif Apartheid Free Zone (AFZ) de lieux «Judenrein», rapportent mercredi Le Courrier, Le Temps, la Tribune de Genève et la RTS.

Ce terme était utilisé par le régime allemand nazi pour désigner un territoire «nettoyé de ses juifs». Après l'attaque le 7 octobre en Israël par le Hamas, l'offensive israélienne à Gaza a incité AFZ à proposer à des établissements genevois une charte qui «rejette les projets culturels, académiques ou sportifs visant à détourner l'attention du crime d'apartheid», ce qui avait fait réagir M. Gurfinkiel.

«Nous refusons d'être accusés d'antisémitisme», déclare dans le journal Mary Honderich, membre d'AFZ. M. Gurfinkiel, qui n'entend pas se rétracter, dit être à disposition du ministère public.

PROCHE-ORIENT: Des dons en faveur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et de petites associations en Palestine sont bloqués par des banques suisses, affirme mercredi Le Courrier. L'une d'elles, la banque cantonale de Genève, a expliqué son refus par le fait qu'il ne correspond pas à sa politique d'affaires.

Elle a proposé d'exécuter le même paiement auprès d'une autre banque en Suisse. «Nous avons essayé plusieurs banques suisses, rien ne passe. Les banques renvoient la balle à leurs intermédiaires, qui bloqueraient les transactions en invoquant la conformité réglementaire», explique dans le journal Michèle Courvoisier, présidente de l'association Parrainages d'enfants de Palestine.

CRIMINALITÉ: Une soixantaine d'enquêtes ont été ouvertes en Suisse grâce au déchiffrement en 2021 par des enquêteurs européens de l'application cryptée Sky ECC, indique mercredi dans la Neue Zürcher Zeitung la directrice de l'Office fédéral de la police (fedpol), Nicoletta della Valle.

Ces données montrent, c'est que les mafias sont bien implantées en Suisse, poursuit Mme della Valle. «Il s'agit de membres de la mafia des Balkans, de la mafia italienne et d'autres organisations. Elles se répartissent leurs activités criminelles», en collaborant de plus en plus.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): décès de l'écrivain colombien Gabriel García Marquez, prix Nobel de littérature 1982 ("Cent ans de solitude», «L'amour au temps du choléra», «Chronique d'une mort annoncée").

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'écrivain vaudois Edmond Pidoux ("L'histoire de Jonas», «Le langage des Romands"). Il est lauréat de nombreux prix, dont le prix du livre vaudois 1982.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de la chanteuse et styliste britannique Victoria Beckham.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur britannique Sean Bean, le Boromir du «Seigneur des anneaux».

- Il y a 75 ans (1949): fondation de la communauté oecuménique de Taizé par le Suisse Frère Roger Schutz.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de l'écrivaine st-galloise Helen Meier ("Trockenwiese").

- Il y a 95 ans (1929): naissance du chef d'orchestre et compositeur allemand James Last, maître de l'"easy-listening», un genre de musique populaire proche de la variété. Il est décédé le 9 juin 2015.

- Il y a 100 ans (1924): création de la Metro-Goldwyn-Mayer Corporation.

- Il y a 600 ans (1524): le navigateur florentin Giovanni da Verrazzano atteint la baie de la future New York pour le roi de France François Ier.

Le dicton du jour

«Beau temps à la Saint-Anicet est l'annonce d'un bel été».

